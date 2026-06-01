Nachdem in Althofen bereits fleißig gebaut wird, rollen nun auch in der Herzogstadt die Bagger. Auf der Anlage des SCA St. Veit in der Völkermarkter Straße entstehen seit der vergangenen Woche drei Padelplätze. Errichtet werden sie von der PHP Padel Campus GmbH unter Markus Pirker-Rodrix, Christofer Huber und David Petrovici. Padel ist eine Kombination aus Tennis und Squash. Gespielt wird auf einem kleinen Platz (20x10 Meter), zu viert und mit Glaswänden, die für das Spiel genützt werden können.

„Unser Ziel ist es, Padel in jeden Bezirk und in jede größere Stadt zu bringen“, betont Geschäftsführer Pirker-Rodrix. „St. Veit ist ein sehr schöner Standort mit einem großen Einzugsgebiet.“ Auch in Moosburg und Wolfsberg werde man mehrere Plätze entstehen lassen. In der Herzogstadt werden 250.000 Euro investiert.

Von links: Petrovici, Huber und Pirker-Rodrix wollen den Padelsport in Kärnten voranbringen © KK/PHP Padel Campus Gmbh

Kooperation zwischen Unternehmen und Verein

Eine enge Zusammenarbeit herrscht mit dem SCA St. Veit, der die Flächen für die Plätze an die PHP Padel Campus GmbH verpachtet, wie Obmann Björn Wilhelmer-Zitter verrät: „Es wurden zwei Tennisplätze weggerissen, um Platz zu schaffen. Der Parkplatz wird etwas vergrößert. Die Pacht fließt in den Verein, in das Klubhaus. Es gibt einen extremen Zuspruch.“ Die Kantine, sanitären Einrichtungen und Umkleidemöglichkeiten können von den Padelspielerinnen und -spielern mitgenützt werden.

Das Klagenfurter Unternehmen sei vor einiger Zeit auf Wilhelmer-Zitter zugekommen. „Noch am gleichen Tag haben wir uns die Anlage angeschaut und dann ging alles sehr schnell“, sagt der Obmann, der seit über zehn Jahren in dieser Funktion tätig ist. „Von da an hat eigentlich jeder Handgriff gesessen, zum Beispiel auch hinsichtlich der Baubewilligung. Es hat nichts gegeben, was eine Verzögerung ausgelöst hätte.

Padel erfreut sich in Österreich immer größerer Beliebtheit, hier die Anlage in Annenheim © Helmuth Weichselbraun

Passend zum Jubiläum

Fertiggestellt sollen die Plätze bis 24. Juli werden – dann ist eine große Eröffnungsfeier geplant. „Im Grunde wird der Verein passend zum Jubiläum ‚beschenkt‘, denn wir feiern heuer nicht nur 80 Jahre SCA St. Veit, sondern auch zehn Jahre St. Veit Open. Es passt alles perfekt zusammen“, freut sich Wilhelmer-Zitter.

Halle als nächster Schritt?

Sollte die Anlage in St. Veit ein nachhaltiger Erfolg werden, werde es nicht bei drei Plätzen bleiben. „Beim SCA wird es etwas schwierig, da wir hier räumlich begrenzt sind, aber wenn die Nachfrage vorhanden ist und die Anlage gut angenommen wird, können wir schon über eine Erweiterung des Angebots sprechen. Zum Beispiel in Form einer Indoor-Halle“, erklärt Pirker-Rodrix.

Die Plätze werden über die App „Padel Mates“ zu buchen sein. „Das ist eine moderne App, über die man auch offene Herausforderungen aussprechen kann.“ Das bedeutet: Möchte jemand beispielsweise zwischen 14 und 16 Uhr spielen, verfügt aber noch nicht über ausreichend Mitspieler, können sich weitere Interessierte unkompliziert dazubuchen. Ein Schlägerverleih sei ebenfalls geplant.