Wenn am Freitag, dem 26. Juni, der Candlelight-Abend die Spittaler Innenstadt wieder in eine Flaniermeile verwandelt, sollen nicht nur Musik, Kulinarik und Unterhaltung die Besucher begeistern. Ein besonderer Höhepunkt des Abends werden außergewöhnliche Fahrzeuge und automobile Raritäten sein.

Dafür ruft die Stadt Spittal nun alle Besitzerinnen und Besitzer besonderer Fahrzeuge dazu auf, ihre automobilen Schätze zu präsentieren und Teil der Veranstaltung zu werden. Willkommen sind seltene Klassiker, außergewöhnliche Fahrzeuge und liebevoll gepflegte Schmuckstücke, die mit Charakter, Eleganz und ihrer ganz eigenen Geschichte überzeugen.

Fahrzeuge als Publikumsmagneten

„Besondere Fahrzeuge verleihen Veranstaltungen ein ganz eigenes Flair. Sie wecken Emotionen, schaffen Begegnungen zwischen Generationen und machen unsere Innenstadt an diesem Abend noch erlebnisreicher. Genau diese Leidenschaft und Vielfalt machen den Candlelight-Abend zu etwas Besonderem“, betont Bürgermeister Gerhard Köfer. Ob zwei, vier oder zwölf Zylinder – entscheidend seien nicht Leistung oder Alter, sondern das gewisse Etwas, das Liebhaberherzen höherschlagen lasse.

Anmeldungen nimmt das Stadtmarketing Spittal unter der Telefonnummer (04762) 5650-220 oder per E-Mail an stadtmarketing@spittal-drau.at entgegen.