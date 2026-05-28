Kirchenräume einmal anders erleben: mit Musik, Wanderungen, Lesungen, Gesprächen und stillen Momenten. Morgen, am Freitag, den 29. Mai, findet in ganz Österreich wieder die „Lange Nacht der Kirchen“ statt. Auch in den Bezirken Spittal und Hermagor öffnen zahlreiche Pfarren und kirchliche Orte ihre Türen bis spät in die Nacht und laden bei freiem Eintritt zu einem abwechslungsreichen Abend ein. Das diesjährige Motto lautet „Mut miteinander“.

Die ökumenische Initiative wird österreichweit getragen und möchte Kirchen als Orte der Begegnung, der Kultur und des Glaubens sichtbar machen. In Oberkärnten reicht das Programm heuer von stimmungsvollen Pilgerwanderungen über musikalische Abende bis hin zu spirituellen Stationen in besonderer Atmosphäre.

Pilgern, wandern und innehalten

Besonders bewegend dürften heuer die zahlreichen Wanderungen und Pilgerangebote werden. In Gmünd startet um 19 Uhr das „4-Kirchen-Pilgern“. Von der Stadtpfarrkirche geht es zur Kalvarienbergkirche, weiter zur geteilten Kirche Kreuzbichl und schließlich zur evangelischen Kirche. In jeder Station steht das Thema „Mut“ im Mittelpunkt.

Auch in Irschen wird gewandert: Bereits um 17.15 Uhr beginnt eine große Kirchenwanderung von Suppersberg über Rittersdorf, Potschling, Sommerlich und Stresweg bis nach Irschen. Entlang des Weges gibt es Impulse zum Thema Mut. Besonders reizvoll: Die Teilnehmer erleben dabei gleich mehrere kleine Kirchen und sakrale Plätze des Oberdrautals.

Eine der längsten Stationen bietet Berg im Drautal. Dort führt die „Lange Nacht“ von Dellach über Berg bis nach Greifenburg. Entlang der Strecke laden Wegkreuze, Bildstöcke und Naturimpulse zum Nachdenken ein. Ziel ist Greifenburg gegen 22 Uhr.

Auch im Gailtal wird Bewegung mit Spiritualität verbunden: In Kötschach beginnt um 18.30 Uhr eine Wanderung vom „Gailtaler Dom“ nach Mandorf und weiter zur Kapelle der Familie Lassnig. Begleitet wird der Abend von Texten, Musik des Quartetts „Dorfstimmen“ und einem gemütlichen Ausklang.

Musik zwischen Friedensmesse und Lobpreis

Musikalisch setzt die „Lange Nacht der Kirchen“ ebenfalls starke Akzente. In Stall erklingt um 20 Uhr die „Friedensmesse“, ein Konzertwerk von Lorenz Maierhofer. Gestaltet wird der Abend von der Singgemeinschaft Stall sowie dem Harmonika-Duo Silvia und Hannes. Sprecherin ist Kerstin Glück.

In Sachsenburg steht heuer Ingeborg Bachmann im Mittelpunkt. Um 19.30 Uhr gibt es in der Pfarrkirche eine Lesung mit musikalischer Begleitung zum 100. Geburtstag der Schriftstellerin.

In Weißbriach wird die katholische Kirche zum Treffpunkt für einen modernen Lobpreisabend. Nach einem offenen Pfarrhof ab 18 Uhr beginnt um 19 Uhr ein Abend mit der Band „betont worship“. Anschließend klingt die Veranstaltung gemütlich aus. Parallel dazu lädt die evangelische Kirche Weißbriach ab 18 Uhr zu Austausch und Begegnung ein.

Räume der Stille und Begegnung

Auch die Pfarrkirche Matzelsdorf in Obermillstatt öffnet von 18 bis 22 Uhr ihre Türen. Dort stehen Vorträge zur Bautechnik von Kirchen, die Geschichte der Wallfahrtskirche und die Verbindung von Musik, Glaube und Kirche im Mittelpunkt. Zusätzlich wird die Kirche besonders beleuchtet – ein stimmungsvoller Rahmen für den Abend.

Wer die ruhigeren Töne sucht, wird ebenfalls fündig. In der evangelischen Kirche Spittal laden zwischen 18 und 21 Uhr verschiedene Stationen dazu ein, „in der Stille Gott zu begegnen“. Besucher können verweilen, nachdenken oder einfach den besonderen Kirchenraum auf sich wirken lassen.

In Kärnten beteiligen sich heuer rund 100 Kirchen und kirchliche Einrichtungen an der Aktion. Das vollständige Programm ist online abrufbar.