Carports mit XXL-Maßen – so werden aktuell auf einer Tafel in der Ortenburger Straße in Spittal 24 Zentrums-Carports beworben. Errichtet werden sie von der Krobath Immobilien GmbH mit den Gesellschaftern Sigrid und Herbert Krobath sowie Maria Aichholzer. Sigrid Krobath: „Aus zwei Gründen haben wir uns für Parkflächen entschieden. Zum einen leben immer mehr Menschen in der Innenstadt, zum anderen plant die Stadtgemeinde Spittal für die bisherigen Gratis-Parkplätze im Zentrum Tagesgebühren zu verlangen.“

Schutz vor Hitze und Hagel

Für Carports habe man sich entschieden, weil diese vor Hitze und Hagel schützen. Die Dauerstellflächen, die ab Juli vermietet werden, sind drei mal sechs Meter groß und haben eine Durchfahrtshöhe von 2,40 Meter. Sie kosten pro Monat 90 Euro, zuzüglich 20 Prozent Mehrwertsteuer. Infos unter E-Mail: office@krobath.co.at oder unter Telefon 0676-832 074 14. Die Immobiliengesellschaft ist darüber hinaus im Besitz des ehemaligen Firmenareals von Elektro Krobath, dessen Räumlichkeiten an die Felbermayr Bau GmbH & Co KG, die Merkur Versicherung sowie an die „G‘sundwerk Praxisgemeinschaft“ vermietet werden.