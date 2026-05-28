Die international bekannte Modekette Mango ist auf Expansionskurs. Allein im Jahr 2025 hat sie weltweit über 260 Geschäfte eröffnet und ist mittlerweile in über 120 Ländern tätig. Die Gruppe erzielte im Vorjahr in Summe einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro, was eine Steigerung von 13 Prozent gegenüber 2024 ist. Die Expansionsstrategie wird von Mango auch in Österreich umgesetzt, wo das Filialnetz ebenfalls ausgebaut wird. In Kürze wird die spanische Modemarke, die auch das Online-Angebot stärkt, ihren ersten eigenen Standort in Kärnten eröffnen. Die Eröffnung der neuen Filiale ist für Ende des Jahres geplant, erklärt das Unternehmen auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Sie wird im Klagenfurter Einkaufszentrum City Arkaden angesiedelt sein. Dort hat es in der Vergangenheit bereits einen Mango-Shop gegeben, der von einem Franchisenehmer betrieben wurde, aber vor Jahren geschlossen wurde.

Der Mango-Flagship-Store in Berlin entspricht bereits dem neuen Shop-Konzept, nach dem auch die Kärntner Filiale gestaltet wird © Mango

Auf rund 400 Quadratmeter Verkaufsfläche wird die Modemarke ausschließlich Artikel der Damenmode-Linie wie Kleidung, Schuhe und Accessoires führen, die vom 500-köpfigen Team des Mango-Ateliers in Barcelona entworfen wurden. Mode für Frauen ist nach wie vor die tragende Säule der Marke, aber im Laufe der letzten Jahre haben die Linien für Männer, Teenager und Kinder sowie die Home-Kollektion an Bedeutung gewonnen.

Neues Shop-Konzept

Wie alle neuen Mango-Filialen und vor kurzem auch der Flagship-Store in Berlin wird auch jene in Kärnten dem mediterran inspirierten „New Med“-Konzept entsprechen, das den Geist sowie die Frische der Marke widerspiegeln soll. „Sie sind geprägt von warmen Farbtönen und neutralen Grundfarben, die mit traditionellen, handgefertigten, nachhaltigen und natürlichen Materialien kombiniert werden. Nachhaltigkeit und architektonische Integration sind zentrale Säulen dieses Konzepts, daher verfügen die neuen Geschäfte über Elemente wie ökoeffiziente Beleuchtung und Klimatechnik sowie ein Design, das nachhaltige Materialien wie Naturfarben einbezieht“, heißt es vom Unternehmen.