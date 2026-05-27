Der Einzug in die europäische Königsklasse war eines der großen Ziele, die Präsident Herbert Jerich für seine 99ers ausgerufen hatte. Mit dem Gewinn des Grunddurchgangs hatten seine Mannen ihm diesen Wunsch auch erfüllt. Nun wissen die Grazer auch, gegen wen sie antreten dürfen. Der KAC war als Zweiter der ersten Ligaphase ebenso fix qualifiziert und da die 99ers auch Meister wurden, ging der dritte Platz an Salzburg. Dieses Trio wird die heimischen Fahnen ab September in der Champions Hockey League hoch halten.

Im Glanzlicht der laufenden Eishockey-WM erhielten die 24 teilnehmenden Teams nun ihre Gegner für die Gruppenphase zugelost. Ligainterne Duelle waren aufgrund einer im Hintergrund laufenden Software ausgeschlossen. Die 99ers werden zu Hause gegen den Schweizer Meister HC Fribourg-Gottéron, Saipa Lappeenranta (FIN) und den französischen Meister Boxers de Bordeaux (FRA) antreten. Auswärts wartet mit den Eisbären aus Berlin (GER) der deutsche Champion. „Wir haben diese Auslosung doch mit großer Spannung erwartet“, sagt 99ers-Sportdirektor Philipp Pinter, „es ist eine sehr attraktive Gruppe geworden. Vor allem auswärts mit Berlin wird uns in der großen Arena vor vielen Zusehern einiges erwarten. Sie haben das deutsche Hockey in den vergangenen Jahren geprägt.“

Zudem geht es zu Bílí Tygři Liberec (CZE) und zum norwegischen Meister Storhamar Hockey (NOR). Der exakte Spielplan wird erst veröffentlicht. Die Spieltermine sind 3./4., 5./6. und 10./11., 12./13. September sowie 6./7. und 13./14. Oktober. Am Modus ändert sich nichts: Alle 24 Teams werden in einer gemeinsamen Tabelle geführt, die Top-16 der Vorrunde qualifizieren sich für das Achtelfinale im November.

Für die 99ers ist es die zweite Teilnahme an diesem Bewerb nach der Saison 2019/20. Damals gelang ein 6:5 Überraschungssieg bei Frölunda im Penalty-Schießen, das Heimspiel wurde 1:5 verloren. Die weiteren Gegner waren Mountfield (1:2, 1:7) und Cardiff (3:4 n.P, 2:5).

KAC mit vier gleichen Gegner

Die Auslosung wollte es, dass der KAC sich vier Gegner mit den Grazern „teilt“. Zu hause spielen die Rotjacken gegen Fribourg-Gottéron, KooKoo Kouvola (FIN) und Bordeaux. Auswärts sind sie bei Berlin, den Kölner Haien (GER) und Hamar (NOR) im Einsatz.