Es war schon lange kein Geheimnis mehr, seit Montag ist es auch bestätigt: David Maier wechselt nach sechs Jahren in der KAC-Kampfmannschaft zu den Graz99ers. Der Verteidiger, der in der Jugend in Schweden und Kanada auflief, wird sich damit für drei Jahre dem neuen Meister anschließen. Auf die Frage, ob er denn erleichtert wäre, dass es jetzt offiziell sei, antwortet der Klagenfurter locker: „Ganz ehrlich: Mir ist das egal, weil es hat eh schon jeder gewusst.“ Maier war schon zuletzt nicht mehr aus der Ruhe zu bringen, wen ihn Leute auf den bevorstehenden Umzug ansprachen. „Ich habe ja schon recht früh unterschrieben. Als es dann rauskam, war es schon einmal unangenehm, aber ich habe daraus definitiv gelernt, wie man mit so einer Situation umgeht“, sagt Maier, der seine Entscheidung recht rasch im Laufe der letzten Saison traf: „Philipp Pinter hat mir schon früh gesagt, dass sie in Richtung Verpflichtung etwas machen wollen. Der KAC sagte, dass er mir zu dem Zeitpunkt noch kein Angebot machen könne, die 99ers taten das. So habe ich nicht gewartet und signiert.“

Der Reiz, an der Seite der Ex-Rotjacken Lukas Haudum und Manuel Ganahl an der Mur aufzulaufen, sei immens. „Ich freue mich auf viele Mitspieler und auch auf die Stadt“, sagt Maier, der 273 ICE-Partien (17 Tore, 49 Assists, 210 Strafminuten) bereits in den Beinen hat. Das Ziel ist auch klar: „Wieder Meister werden!“ Auf Klagenfurt blickt er „dankbar, froh, stolz“ zurück: „Klar tut es auf der einen Seite auch ein bisschen weh, von dort wegzugehen, aber gleichzeitig tut sich eine tolle neue Chance auf.“

Doch bevor daran zu denken ist, dass sich Maiers Leben auf die andere Seite des Koralmtunnels verlagert, stehen noch mindestens fünf WM-Spiele ins Haus. Und das morgige Aufeinandertreffen mit den Schweizer Gastgebern (16.20 Uhr, ORF 1) nach dem heutigen Duell mit Lettland (16.20 Uhr, ORF 1), das Alpen-Derby, die Neuauflage des Vorjahrs-Viertelfinals von Herning (0:6), wird ein echtes Highlight. „Volle Halle, richtig guter Gegner, gegen den wir alles auf dem Eis lassen müssen. Für mich sind sie ein Titel-Mitfavorit“, sagt Maier voller Vorfreude, sich mit den Besten der Welt um Roman Josi und Co messen zu können.

Die Deutschen stecken in einem tiefen Loch

Danach gibt es übrigens zwei freie Tage, ehe der nächste europäische Lokalschlager gegen die Deutschen ansteht. Der Gastgeber der WM 2027 in Düsseldorf und Mannheim, an der Österreich ja wieder fix teilnehmen wird, ist in einer enormen Krise, steht mit 0 Punkten und sagenhaften 2:11 Toren da. „Ja, sie haben gerade eine schwierige Zeit“, sagt Maier, der sich ein kleines Grinsen nicht verkneifen kann. Schadenfreude? Man weiß es nicht genau. Maier bleibt diplomatisch: „Wir freuen uns auf dieses Duell schon richtig.“ Den heimischen Cracks ist auf jeden Fall noch etwas zuzutrauen, was auch oder vor allem der Teamchemie geschuldet ist: „Wir haben tolle Leader, die uns führen und gute junge Burschen, die folgen.“