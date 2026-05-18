„Schmuck und Piercings tragen, Nägel lackieren, sich so kleiden, wie man möchte, offen über mentale Gesundheit sprechen, [. . .] gegen Gewalt an Frauen posten, Support und Akzeptanz für alle sexuellen Orientierungen und aufstehen für Minderheiten – für viele Leute ist das noch immer ‚ungewöhnlich‘“, schrieb Eishockey-Verteidiger Ramon Schnetzer vor geraumer Zeit auf Instagram, um gleichzeitig zu betonen, dass er genau für diese Werte stehe. Schnetzer nutzt seine Social-Media-Reichweite geschickt, gekonnt und absolut zu Recht. Um Dinge anzusprechen, die vielen auf der Seele aber nicht auf der Zunge liegen. Um gerade auch Jugendlichen in der ebenso verworrenen wie verwirrenden Welt des Internets ein bisschen Halt, Unterstützung zukommen zu lassen. Und erntet dafür verdienten Applaus: Mehr als 3000 Menschen, nicht nur, aber auch aus der Sport-Bubble liken und kommentieren laufend Schnetzers große Worte.

„Ich bin mir meiner Position, meiner Reichweite und auch einer gewissen Vorbildwirkung als Sportler bewusst und möchte sie einsetzen, mich auch für Leute einsetzen. Vielleicht fühlen sich dadurch einige gehört, gesehen, verstanden“, sagt der Nationalteamverteidiger mit ruhiger Stimme. Der „Influencer“ unter den ÖEHV-Cracks ist selbst ein ebenso gern gesehener wie „bunter Vogel“. Einer, den alle gern um sich haben. Der Halb-Mexikaner mit dem vollen Vornamen Ramon Carlos Silvano lackiert sich manchmal die Nägel, trägt Ketten, Cowboystiefel und Hüte, ist passionierter Reiter, musikalisch ein Techno-Fan. „Gerade in der Sportwelt finde ich es wichtig, dass man die Dinge beim Namen nennen kann und so sein kann, wie man möchte.“ Apropos Sport: Schnetzer ist auch noch ein richtig guter Verteidiger.

Weshalb Schnetzer auch die zweite WM in Folge bestreitet. Wobei, eigentlich die dritte. 2024 in Prag musste er zugunsten des nachrückenden Thimo Nickl vom Kaderblatt weichen. Schnetzer reiste nicht ab, durfte das ganze Turnier über in Prag bleiben. Weil ihn einfach alle mögen. „Dieses Team ist so besonders. Das soll nicht langweilig klingen, es ist aber einfach so. Und ich wollte Teil davon bleiben, weil die Harmonie in der Gruppe so stark ist“, erinnert er sich. Schnetzer bekam auch die Unterstützung der Team- und Verbandsführung, trotz „Ausmusterung“ dabei zu sein.

Schnetzers Kritiker waren immer laut, er antwortet auf seine Weise

Diesmal gehört er zum Stamm. Etwas, das dem beim KAC ausgebildeten Vorarlberger nicht alle zugetraut haben. „Das ist schön, es gab immer Kritiker. Als ich den KAC nach Linz verließ, als ich in die Schweiz ging und auch als ich zu den Pioneers Vorarlberg zurückgekehrt bin, dort eine neue, eine Führungsrolle einnehmen durfte. Das war bislang sicher meine prägendste Zeit im Eishockey“, strahlt Schnetzer, der kommende Saison für die Vienna Capitals auflaufen wird und fügt an: „So ist es auch im Nationalteam. Ich sagte im Vorjahr schon, ich bin happy, wenn ich nur ein WM-Spiel mache, jetzt sind es schon mehrere.“

Mit Team Austria geht es am Dienstag (16.20 Uhr, ORF 1) gegen Lettland, Österreich darf wieder vom Viertelfinale träumen. So spielt das Leben manchmal. Ein Leben, das nicht immer Höhen bietet. Was Schnetzer auf diesem Weg noch mitzuteilen hat, sagt er auf Instagram: „Du kannst ‚anders‘ sein und tun was du liebst. Du musst dich nicht anpassen oder still sein, nur weil deine Umwelt dir nicht zustimmt.“