„Letztes Jahr in Stockholm hat das Bier zehn Euro gekostet. Das kann uns hier auch treffen, das wäre bitter“, sagte ein österreichischer Fan am Weg zu seinem ersten WM-Spiel in der Zürcher Swiss Life Arena. „Abgehalten hat uns der Preis trotzdem nicht“, fügt ein zweiter lachend an. „Ach ja. Deshalb haben meine Kinder nichts zu Weihnachten bekommen“, scherzt Ersterer lauthals lachend.

Aber im Ernst: Der Griff ins Börserl kann schon schmerzen, tut es in Zeiten wie diesen besonders oft. Weshalb auch die Sorgen vor unleistbaren Verhältnissen vor Ort in Zürich bei vielen Fans groß waren. Und, nun ja, die Wahrheit liegt wohl in der Mitte – vor allem bei Konsum mit Maß und Ziel. Wir waren in der Fanzone und in der Arena unterwegs und liefern hier einen Überblick über ausgewählte Lebensmittel, gerundet von Franken- in Europreise. Zur Information: Für einen Euro bekommt man im Moment 0,91 Franken. Wer also – höchst vereinfacht dargestellt – eine Abbuchung in Franken von seiner Karte tätigt, muss rund 10 Prozent draufschlagen.

Bier (0,4 Liter): 7,45 Euro

(0,4 Liter): 7,45 Euro Coca Cola (0,4 Liter): 6 Euro

(0,4 Liter): 6 Euro Brat- oder Brühwurst: 10 Euro

10 Euro Burger (Schwein, Rind oder gemischt): 14,20 bis 18,60 Euro

(Schwein, Rind oder gemischt): 14,20 bis 18,60 Euro Burger Menü mit Pommes: 22 Euro

mit Pommes: 22 Euro Hot Dog Menü mit Pommes: 20 Euro

mit Pommes: 20 Euro Rösti mit Bratwurst : 23 Euro

: 23 Euro Pizzaschnitte : 8 Euro

: 8 Euro Döner : 16,50 Euro

: 16,50 Euro Raclette: 22 bis 25 Euro

Wir halten also fest: Speisen überschreiten heimische Standards teils deutlich, wenngleich sie in der Fanzone oft günstiger als in der Innenstadt sind. Positiv überrascht zeigten sich auch Besucher von den Bierpreisen, weil man mit noch ärgeren Verhältnissen gerechnet hatte. Und tatsächlich: In der Zürcher Innenstadt ist Bier unter 9 Euro fast nicht zu bekommen. Im Vergleich allerdings: Auch am Villacher Kirchtag kostete ein großes Bier – wenngleich auch ein halber Liter – 2025 bereits bis zu 7,50 Euro.