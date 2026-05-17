Das ist wieder typisch österreichisch.“ Ein Satz, den der heimische Sportfan nur zu gut kennt, zu oft selbst schon benutzen musste. Die Betonung liegt auf „musste“, denn etwas Gutes birgt er nicht. Er beschreibt den Umstand, dass Dinge am Ende dramatisch zu Ungunsten rot-weiß-roter Sportler ausgehen. Und er wurde beim Stand von 1:1 des ÖEHV-Teams gegen Ungarn auch auf den Tribünen bereits herangezogen.

Dabei ist er, zumindest auf das schöne Spiel mit der Hartgummischeibe auf glattem Untergrund bezogen, längst nicht mehr zutreffend. Ja, Österreich hält den traurigen Rekord, als einziges Team bei einer A-WM schon mit fünf Punkten abgestiegen zu sein. Und das in der WM-Geschichte gleich zweimal. Bei den letzten zwei Weltmeisterschaften konnte man sich jedoch bereits früh der Abstiegssorgen entledigen, stieg 2025 sogar ins Viertelfinale auf. Das ist jetzt auch wieder möglich. Weil Österreich gelernt hat, weil Österreich sich seiner Stärken mehr denn je bewusst ist.

Und weil Österreich mit diesen Tugenden die „Schnittpartien“ gegen Abstiegskandidaten stets gewonnen hat. Nicht immer schön, aber unter bewiesener Leidensfähigkeit und Nervenstärke. Das zählt am Ende und das ist jetzt wohl „typisch österreichisch“.