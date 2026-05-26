Der Frühsommer ist angekommen im Bezirk. Das ist meist jene Zeit, in der auch die Obstbauern langsam ihre Pforten öffnen und in ihre beliebten Beerenländer laden. Heuer ist man – vor allem im Erdbeersegment – schon sehr früh dran gewesen, aber auch bei den Heidelbeeren laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Erdbeeren sind schon bereit

Schon ab 11. Mai waren die Erdbeeren im Garten von Familie Popp-Kohlweiss in Poitschach bei Feldkirchen reif für den Besucheransturm. „Zurzeit haben wir zwar nur vormittags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, aber ich vermute, dass wir ab dem kommenden Wochenende ganztags für unsere Gäste da sein können“, betont Susanne Popp-Kohlweiss. Die Saison geht, der Erfahrung der vergangenen Jahre nach, bis etwa Anfang Juli.

Die vorherrschende Trockenheit in den vergangenen Wochen habe allerdings doch seine Spuren hinterlassen, meint die Expertin. „Wir merken schon, dass die Fruchtgröße kleiner ist und manche Sorten eher unförmige Früchte hervorbringen.“ Dennoch: Auf drei Hektar gibt es wieder 15 verschiedene Sorten zu pflücken.

Die Landwirtin empfiehlt, sich vor der Fahrt in den Beerengarten auf der Homepage unter www.beerengarten.at zu informieren, ob auch tatsächlich geöffnet ist. „Vor allem, wenn das Wetter nicht so schön ist, bietet sich ein Blick auf die Webseite an. Diese wird auch täglich aktualisiert.“ Ein Kilogramm selbstgepflückte Erdbeeren kostet in Feldkirchen 3,80 Euro, für ein fertiges Kilogramm bezahlt man sechs Euro – für Letzteres wird ebenfalls ein kurzer Anruf im Vorfeld empfohlen.

Wenn die Erdbeersaison endet, geht es für die Familie allerdings schon weiter. Parallel bereitet man sich auf die Ribiselzeit vor. Diese geht über die Monate Juli und August. „Wir haben schwarze und rote Ribisel“, freut sich Popp-Kohlweiss.

Heidelbeeren wachsen bereits

Lange Tradition hat der Heidelbeergarten am Koblmüller Hof in Feldkirchen. Seit über 40 Jahren werden die süßen Früchte auf der über 4000 Quadratmeter großen Fläche angebaut. Für die diesjährige Saison laufen die Vorbereitungen „bereits auf Hochtouren“, wie Beatrice Stampfer verrät. „Aktuell stehen Pflegemaßnahmen an der ersten Stelle. Wichtig ist, dass die Sträucher vom Unkraut befreit und die Pflanzen gut bewässert werden.“

Bei der Bewässerung gebe es am Koblmüller Hof trotz der anhaltenden Trockenheitsperiode keine Probleme. „Wir haben das Glück, dass wir eine eigene Quelle besitzen. Somit hat uns der geringe Niederschlag nicht zu schaffen gemacht“, schildert Stampfer.

Bei den Früchten verzichte man auf jegliche Art von chemischen Spritzmitteln, „unsere Heidelbeeren sind zu 100 Prozent naturbelassen“. Die Saison sollte ungefähr mit Schulschluss Anfang Juli starten. „Wenn es so warm bleibt, rechne ich mit der ersten Juliwoche.“ Zum Preis für ein Kilo Heidelbeeren möchte man noch keine Auskünfte geben. Man sollte sich jedoch auf geänderte und etwas verkürzte Öffnungszeiten einstellen.

Familie Koblmüller freut sich auf die Saison © KK/Privat

Früchte am Bleistätter Moor

Wenn man am Bleistätter Moor unterwegs ist, kommt man an Familie Gatternig in Steindorf nicht vorbei. Auch sie hat sich auf Heidelbeeren spezialisiert. „Die Vorbereitungen laufen ziemlich gut, die Heidelbeeren sind abgeblüht und jetzt wachsen sie“, sagt Hermann Gatternig mit einem Lächeln. Auch er möchte die Saison in etwa mit Schulschluss für eröffnet erklären. Auf einem halben Hektar wird angebaut.

In den vergangenen Monaten habe man sich „zwar mehr Regen gewünscht, aber die Heidelbeeren starten nicht so früh, daher haben wir die Trockenheit ganz gut überstanden“. Auch Gatternig möchte sich noch nicht zu konkreten Preiskonstellationen äußern. Dafür sei es noch zu früh.