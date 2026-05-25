„Du liebst Märkte, Menschen und Tradition? Dann haben wir was für dich: Wolfsberg sucht die neue Marktprinzessin für den Schönsonntagmarkt und Kolomonimarkt“, so startete die Stadt Wolfsberg vor zwei Monaten die Suche nach der neuen Marktprinzessin.

So wurde nach der Marktprinzessin gesucht. Mehr unter https://www.wolfsberg.at/posts/69b131faed808637d071ccdc © KK/Stadt Wolfsberg

Und sie wurde gefunden. Die Wahl fiel auf Miriam Findenig. Durch eine Freundin wurde sie motiviert, sich zu bewerben. Feierlich in ihr Amt eingeführt wird die St. Paulerin am Schönsonntagmarkt, der vom 5. bis 7. Juni die Wolfsberger Innenstadt in ein Marktgelände verwandeln wird. „Natürlich kommt Nervosität auf, das gehört aber dazu und ich freue mich schon darauf“, sagt Miriam Findenig. Was das Amt der Marktprinzessin großartig macht? „Wer möchte denn nicht gerne eine Prinzessin sein?“, so Findenig.

Die 30-Jährige war zum ersten Mal in ihrer Kindheit „am Morkt“. „Ich war noch klein und war mit meinen zwei Schwestern und meiner Mama dort. Natürlich durfte Schweinchenzug fahren nicht fehlen“, erzählt Findenig. Was für sie bei einem Besuch des Marktes sonst noch nicht fehlen darf? „Natürlich gutes Essen – egal was – und eine Runde mit dem Autodrom.“

Die neue Marktprinzessin im Kärntner Dirndl © Luca Tribondeau

Findenig ist beruflich als Diplomsozialbetreuerin in einer Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen tätig sowie Mutter eines Sohnes. Wie sie alles unter einen Hut bringt? „Ich habe einen tollen Rückhalt von meiner Familie und meiner Chefin. Ich bin froh sie zu haben“, so die neue Marktprinzessin. In ihrem neuen Amt sind ihre Aufgaben, den Markt zu repräsentieren und natürlich die Proklamation vorzulesen. Das Besondere am Schönsonntagmarkt ist es „neue Leute kennenzulernen, Traditionen zu pflegen und natürlich Spaß zu haben“. Als Marktprinzessin möchte die Lavanttalerin „ein Vorbild sein für alle“. „Tradition ist wichtig egal, ob alt oder jung, das soll gepflegt werden“. Was möchte sie den Menschen mitgeben? „Habt Spaß am Markt und vergesst den Alltag für einen kurzen Moment“.