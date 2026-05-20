„Ich möchte mich bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und dem Land Kärnten für die rasche Abwicklung der Genehmigung bedanken“, sagt Alexander Wegscheider, Betreiber des „Gymstar“-Fitnessstudios in Bernd Hintereggers Rondo am Klopeiner See. Mehrfach musste er die Eröffnung verschieben, doch er blieb am Ball. Jetzt kam die behördliche Genehmigung. „Es hat einmal mehr gezeigt, dass wenn man miteinander statt gegeneinander arbeitet und die Kommunikation stimmt, viel mehr möglich ist, als man anfangs denkt.“ Trainiert werden kann ab sofort.

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Wegscheider setzt auf moderne Trainingsgeräte, Personal-Training und Ernährungsberatung „sowie ein stilvolles Ambiente“. Angeboten werden neben klassischen Abos auch Tageskarten und Zehnerblöcke. Zudem soll ein Wechselabo den Schritt vom alten Fitnessstudio zu „Gymstar“ schmackhaft machen. Laut Betreiber wurden bereits mehr als 200 Mitgliedschaften abgeschlossen. „Beim 400. Mitglied gibt es eine ordentliche Party im Rondo“, kündigt der „Gymstar“-Chef bereits freudig an. „Mit dem aktuell noch verfügbaren gratis Probetrainings kann man das Studio in Ruhe begutachten und austesten“, so der Jungunternehmer aus Spittal an der Drau.