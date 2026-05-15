In den ersten Maitagen stand ganz Friaul im Zeichen des Gedenkens an das schreckliche Erdbeben, das vor 50 Jahren die Region schwer getroffen hatte. In allen betroffenen Gemeinden gab es Gedenkfeiern, Messen, Ausstellungen, sogar die ganze Regierungsspitze mit Präsident Sergio Mattarella und Regierungschefin Giorgia Meloni war anwesend. Auch eine Abordnung der Gemeinde Griffen – als langjährige Partnergemeinde von Trasaghis – mit Bürgermeister Josef Müller reiste am 5. und 6. Mai zu den Feierlichkeiten an, die außerdem vom Gemischten Chor Griffen mitgestaltet wurden.

Vertreter beider Gemeinden in Trasaghis © Gemeinde Griffen/KK

Denn seit dem verhängnisvollen Erdbeben 1976 ist die Gemeinde Griffen mit der Gemeinde Trasaghis am Tagliamento nahe Gemona freundschaftlich verbunden. Schon am ersten Tag nach der Katastrophe organisierten der damalige Bürgermeister Thomas Miklau, die Brüder Albert und Dieter Samonigg und Erwin Kauer eine erste Hilfsaktion mit Gütern des täglichen Bedarfs. Nach einer Fahrt über Straßen, mit Felsbrocken übersät, wurde ihnen vom Österreichischen Roten Kreuz der Ort Trasaghis zugewiesen, wo sie vom damaligen Bürgermeister Tomat empfangen wurden. Weitere Hilfstransporte, unter anderem mit Bauholz, folgten und wurden mit dem Feuerwehr-LKW und Robi Hehn als Fahrer durchgeführt.

Freundschaft von Anfang an

So entstanden mit der Zeit freundschaftliche Beziehungen zwischen den Institutionen, Privatpersonen und Vereinen. Ein erster Höhepunkt war die feierliche Gründung einer Gemeindepartnerschaft zwischen den beiden Gemeinden am 8. Dezember 1978 im Gemeinderat Trasaghis. In den folgenden Jahren kam es zu zahlreichen Kontakten und Veranstaltungen zwischen dem Gemischten Chor Griffen, der Trachtenkapelle Griffen, den Traditionsverbänden Abwehrkämpferbund und Kameradschaftsbund, der Hauptschule, der Feuerwehr und dem Sportverein Griffen, hüben und drüben, wobei auch fallweise die Kirche miteingebunden wurde. Unmittelbar nach der Katastrophe wurden auch Kinder aus der Gemeinde Trasaghis von Griffner Familien eingeladen, um hier die erlebten Ereignisse vergessen zu lassen.

Jährliche Besuche

Auch unter den aktiven Bürgermeisterkollegen Stefania Pisú und Josef Müller wird diese Tradition in gegenseitigen Besuchen zweimal im Jahr weitergeführt, um Land und Leute besser kennenzulernen. Dabei versucht Michael Kircher als langjähriger Dolmetscher, Verbindungsmann und Förderer, die sprachlichen Schwierigkeiten bestmöglich auszugleichen. Nun gilt es, diese freundschaftliche Gemeindepartnerschaft lebendig zu erhalten und mit neuer Energie ins nächste Jahrzehnt zu führen.