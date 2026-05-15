Großer Andrang beim traditionellen Frühlingsfest

Der Goldbrunnhof platzte beim Frühlingsfest förmlich aus allen Nähten: So groß war der Andrang der Besucherinnen und Besucher. Schon früh am Abend herrschte ausgelassene Stimmung, überall wurde gelacht, getanzt, geplaudert und gefeiert. Die Abschlussklassen hatten mit viel Einsatz einen Abend vorbereitet, der ganz im Zeichen von guter Laune, Musik und Gemeinschaft stand. Mit Oberkrainerklängen, moderner Party-Stimmung und gemütlichem Beisammensein feierten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden.