„Das erste Quartal war das erfolgreichste erste Quartal der Regionsgeschichte. Durch die Koralmbahn kommen vermehrt Gäste aus der Steiermark, das merkt man eindeutig“, sagt Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental. Im ersten Quartal verzeichnet man ein Nächtigungsplus von zwölf Prozent. Besonders Pörtschach (+56 Prozent) und Velden (+26 Prozent) hätten zu diesem Ergebnis beigetragen. „In Velden hat Cap Wörth mit einer belgischen Wintersportgruppe und einem Plus von 4500 Nächtigungen aufgezeigt, welches Potenzial die Wintersaison haben kann. Die Nähe zur Gerlitzen hat uns viele Gäste gebracht“, sagt Peschel. Auch die Aussicht sei vielversprechend: „Bis weit in den August hinein ist die Buchungslage besser als im Vorjahr“, sagt der Tourismusexperte.

Sichere Reisedestination Wörthersee

Mehrere Indikatoren machen derzeit den Wörthersee zum nachgefragten Reiseziel, einerseits eine bessere öffentliche Anbindung durch die Koralmbahn, andererseits die weltpolitische Lage. „Der nordafrikanische und der arabische Raum fallen derzeit als Reiseziel für viele weg. Es gibt eine Angst vor Reisen in die USA. Das bedeutet für uns, dass die deutschen Gäste wieder zurückkommen, die wir in den letzten Jahrzehnten verloren haben. Aber auch der osteuropäische Markt zieht an. Dieses Jahr wird für uns ein entscheidendes Jahr werden, in dem wir uns beweisen müssen. Schließlich wollen wir die neuen Gäste langfristig bei uns am Wörthersee willkommen heißen“, sagt Peschel.

Um die Anreise via Koralmbahn noch einfacher zu gestalten, bieten derzeit einige Hotels einen Abholservice an. Anfang Juni sollen auch Hinweisschilder an den Bahnhöfen Pörtschach und Velden angebracht werden, die den schnellsten Weg zum Wörthersee zeigen sollen.

Auftakt der „See.Ess.Spiele“

Um die Ganzjahressaison weiter auszubauen, hat man auch die Veranstaltung „See.Ess.Spiele“ neu aufgestellt. Der Auftakt fand unlängst mit viel Prominenz im Restaurant „Rosé“ in der Villa Bulfon statt, darunter Marika Lichter, Otto Retzer und mehrere Food-Blogger wie etwa „cookingCatrin“. Die 15 teilnehmenden Köchinnen und Köche laden bis weit in den Herbst zu außergewöhnlichen Mahlzeiten und stilvollen Abenden. Mit dabei sind das Falkensteiner Schloss Hotel Velden, Villa Bulfon, Parkhotel Pörtschach, Werzers Hotel Resort Pörtschach, Hubert Wallner Gourmet Restaurant, Hotel-Restaurant Soleo, Casino Restaurant „Die Yacht“, „see.gast.haus“, Jilly-Beach Wörthersee, Geschmackssache Gasthaus & Laden, Seepark Wörthersee Resort, Hotel Schloss Seefels, „See.Stern“ Marina Reifnitz, Seehotel Hubertushof.

Die nächsten Veranstaltungen finden am 9. Juni im Seehotel Hubertushof; Thomas Eichwald und Gregor Vračko kochen auf, sowie im Gourmetrestaurant Hubert Wallner, wo neben dem Hausherr Starkoch Thorsten Bender aufkocht.