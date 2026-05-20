Die Liebe zu Autos führte am verlängerten Wochenende Tausende Liebhaberinnen und Liebhaber flotter Flitzer und brummender Boliden nach Kärnten. Während auf dem Messegelände in Klagenfurt die XS Carnight stattfand, tummelten sich auch rund um den Wörthersee und Pyramidenkogel sowohl Fahrerinnen und Fahrer als auch zahlreiche Fans.

Andreas Füllborn ist Veranstalter der XS-Carnight © Markus Traussnig

„Rundum zufrieden“ ist Andreas Füllborn, Veranstalter der XS Carnight. „Wir haben alle Bedenken in den Wind geschlagen, trotz des Wetters war die Stimmung sehr gut. Viele waren da und wir konnten die Messe gut präsentieren“, sagt er. Pläne für nächstes Jahr stehen schon. Nicht nur das, Füllborn hat noch einen weiteren Veranstaltungsort ins Auge gefasst: „Wir sind ja sehr fasziniert vom Stadion. Mein Wunsch wäre es, das als zusätzliche Location zu nutzen.“

„Damit haben wir nichts zu tun“

Eines hört der Carnight-Veranstalter allerdings nicht gerne: die ehemalige und im Volksmund immer noch geläufige Bezeichnung „GTI-Treffen“. Er sagt: „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das wird etwas, das mit Klischees behaftet ist, in denselben Topf geworfen.“ Er sei froh, das Vakuum nun gefüllt zu haben: „Jahrelang gab es keine Veranstaltung. Die Leute mussten selbst entscheiden, selbst planen. Kein Wunder, dass das im Chaos endete.“ Mit dem neuen Trend der nächtlichen Treffen in Slowenien und Italien hätten „seine“ Messebesucher ebenfalls nichts zu tun. „Bei uns sind die Leute erst um 23 Uhr abgereist, zu dem Zeitpunkt ging es über der Grenze schon zu“, sagt Füllborn.

Mehr Nächtigungen

Zufrieden mit dem „Tuning-Treffen“, wie er es pragmatisch nennt, ist auch Georg Overs, Geschäftsführer der „Region Villach – Faaker See – Ossiacher See“: „Es war viel los und die Betriebe konnten mehr Nächtigungen verzeichnen als letztes Jahr.“ Da aber auch abgesehen von den Autofans einiges los war rund um den See – es gab etwa ein SUP-Festival –, könne man nicht genau sagen, wie viele der Zimmer von ihnen bezogen worden sind. Ein paar Reklamationen gab es aufgrund der Staus, „das wird zu optimieren sein“, sagt Overs. Auch er habe mitbekommen, „dass sich die Probleme ins Ausland verlagert haben sollen“.

Georg Overs, Geschäftsführer der „Region Villach - Faaker See - Ossiacher See“ © Kk/privat

„Wertschöpfung war heuer sehr gut“

Christian Poglitsch, Bürgermeister von Finkenstein am Faaker See und Campingplatz-Betreiber, beschreibt das Verkehrsaufkommen heuer als „gewaltig. Gerade in der Arneitz-Kurve war extrem viel los. Dafür war es sehr gesittet, deutlich ruhiger als sonst. Die Rabauken waren wohl nicht da“. Das früher beliebte „Gummi, Gummi“ gab es kaum, zwischendurch wurde „etwas geknallt“, sagt Poglitsch und meint damit die absichtlich herbeigeführten Fehlzündungen. „Die Wertschöpfung war heuer sehr gut. Wenn es sich so verhält: sehr gern. Wenn es so wird wie früher: bitte nicht“, resümiert er.

Polizei musste in Tarvis einschreiten

Dass es am Wochenende „natürlich aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens auch zu mehreren Übertretungen gekommen ist“, hört man von der Polizei. „Es war für uns aber insgesamt positiv und leichter zu handeln im Vergleich zu den letzten Jahren. Kleinigkeiten gibt es natürlich immer, aber nichts Gröberes“, sagt Rainer Dionisio, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.

Etwas anders sieht das die italienische Polizei. Am späten Samstagabend trafen sich die Fahrer von rund 2000 Autos in Tarvis, dort seit es laut der italienischen Tageszeitung „Il Piccolo“ zu gefährlichen Fahrmanövern, Burn-outs und übertriebenen Beschleunigungen gekommen. „Die Situation entwickelte sich rasch zu einem Problem“, heißt es. Schließlich musste die Polizei einschreiten und das Treffen auflösen.

Kritik der Online-User

In Online-Foren und auf Social Media spalten sich die Geister, was das PS-starke Wochenende betrifft. Während die einen die Autos und deren Besitzer feierten und zahlreiche Videos posteten, gab es auch Kritik.