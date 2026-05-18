Am Ende hat sich der Favorit durchgesetzt: Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) hat den Campingplatz „Klagenfurt Wörthersee“ Anfang des Jahres übernommen, nachdem die Stadtwerke Klagenfurt (STW) den Vertrag mit dem langjährigen Pächter Thomas Freund mit Ende 2025 gekündigt hatten.

Am 1. Juni startet der Campingplatz am Metnitzstrand unter neuer Marke, dem Falkensteiner Camping Wörthersee, in seine erste Saison. Gemeinsam mit den STW möchte man das Angebot weiterentwickeln. Ziel ist es, den Standort schrittweise zu modernisieren und für Campinggäste, Familien und Erholungssuchende neu zu positionieren.

Mit Zugang zum See

Der Platz verfügt über rund 330 Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen, Vans und Zelte. Seine Besonderheit liegt in der Kombination aus Urlaub am See und unmittelbarer Stadtnähe. Durch die Kooperation mit dem Strandbad Klagenfurt erhalten Gäste Zugang zum Wörthersee, auch der Europapark, Minimundus sowie die Innenstadt befinden sich in kurzer Distanz.

Zum Saisonstart präsentiert sich der Campingplatz bereits mit einem neuen Rezeptionsgebäude. Bis zur Hauptsaison folgen weitere Neuerungen: eine neue Gastronomie, ein neuer Shop sowie ein neu gestalteter Kinderbereich.

Gastronomisches Angebot für alle

Für die Gastronomie und den Shop wurde mit Manuel Wutscher ein neuer Partner gewonnen. Das Restaurant soll zur Hauptsaison ganztägig geöffnet sein und Frühstück, Mittagessen sowie Abendessen anbieten. Das Angebot richtet sich nicht nur an Campinggäste, sondern auch an Tagesgäste und Besucherinnen und Besucher der Umgebung.

Die STW sehen in der Weiterentwicklung des Campingplatzes einen wichtigen Impuls für die Ostbucht. „Es entsteht ein Angebot, das Klagenfurt auch touristisch stärkt“, erklärt dazu Vorstand Erwin Smole. „Unser Ziel ist es, den Standort behutsam weiterzuentwickeln und gleichzeitig seinen unkomplizierten Charakter zu bewahren“, sagt Gerald Haberauer, Managing-Director Falkensteiner Camping.

