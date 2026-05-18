Auf der Baustelle unweit des Wörthersee Stadions tut sich derzeit wenig. Doch wer befürchtet, die Arbeiten am neuen Klagenfurter Hallenbad seien ins Stocken geraten, bevor sie richtig begonnen haben, liegt falsch. Das versichern die bauausführenden Stadtwerke. Vielmehr müssten die seit Februar in den Untergrund gespritzten Betonsäulen aushärten, ehe im Herbst mit dem Aushub der Baugrube begonnen werden könne. Parallel dazu werde laufend Grundwasser abgepumpt.

Die aufwendigen Vorarbeiten haben ihren Grund: Das Hallenbad entsteht auf sumpfigem Terrain. Zusätzlich spielt die Hochwassergefahr eine Rolle. Wegen der südlich gelegenen Sattnitz muss eine Retentionsfläche geschaffen werden.

Das schlägt sich auch in den Kosten nieder. Laut Stadtwerken sind bisher rund zehn Millionen Euro in das Projekt geflossen – obwohl der eigentliche Bau noch gar nicht begonnen hat. Die Summe umfasse Aufschließungskosten, Planungsleistungen, bauvorbereitende Maßnahmen und Projektnebenkosten.

Vergabeverfahren bis Jahresende abgeschlossen

An den kalkulierten Gesamtkosten von 72 Millionen Euro wird dennoch festgehalten. Davon entfallen 50 Millionen plus die Kosten für eine Wasserrutsche auf die Stadt. Die Finanzierungsobergrenze liegt bei 74 Millionen Euro. Wer zahlt, sollte das Bad tatsächlich teurer werden, ist unklar. Weder die Finanzreferentin noch die Stadtwerke wollen sich auf diese Diskussion einlassen – aus ihrer Sicht gibt es dazu keinen Anlass. „Die Ausschreibung der Bauleistungen ist nahezu abgeschlossen. Derzeit laufen die Verhandlungen und Vergaben der einzelnen Gewerke“, heißt es aus dem Unternehmen.

Ronald Rabitsch (SPÖ) freut sich auf das neue Hallenbad © Markus Traussnig

Bis Ende 2026 sollen sämtliche Vergabeverfahren erledigt sein. Bereits vergebene Aufträge und vorliegende Angebote würden zeigen, dass sich das Projekt weiterhin im vorgesehenen Kostenrahmen bewege. „Behauptungen über eklatante Kostenüberschreitungen entsprechen nicht den Tatsachen.“

Optimismus und Skepsis

Vergangene Woche waren die Stadtwerke-Vorstände mit dem Projektteam zu Gast im Rathaus. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) zeigt sich über das dort Besprochene zufrieden: „Unkenrufe, die von Errichtungskosten von über 100 Millionen Euro sprechen, sind an den Haaren herbeigezogen. Bestenfalls sparen wir uns sogar die 1,8 Millionen Euro für die Rutsche.“

Kritisch bleibt hingegen Stadtrat Julian Geier (ÖVP). Zwar hatte die Volkspartei 2021 mit dem gesamten Gemeinderat für das Hallenbad am Südring gestimmt, angesichts der finanziellen Probleme Klagenfurts überwiegen inzwischen aber die Zweifel. „Schon jetzt davon zu sprechen, dass die Kosten eingehalten werden, obwohl die Vergabeverfahren noch laufen, halte ich nicht für seriös“, sagt Geier. Internationale Entwicklungen wie der Iran-Krieg könnten sich auf den Bau auswirken. „Mir fehlt leider der Glaube, dass das Projekt zu einem positiven Ende kommen wird.“