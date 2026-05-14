Während in der Landeshauptstadt Klagenfurt noch um die Umsetzung des 72 Millionen Euro teuren „Alpen-Adria-Sportbads“ gerungen wurde, sorgte im September des Vorjahres ein neues, privates Projekt für Aufsehen. Damals machten der frühere Eishockeystar Johannes Reichel und seine Schwester Cäcilia Fenzl-Reichel ihre Pläne publik, ein reines Sportbad errichten zu wollen. Allerdings nicht in Klagenfurt. Die Wahl fiel auf ein Grundstück in Grafenstein, unweit des Bahnhofs. Mit einem 50-Meter-Becken, so erklärten die Geschwister, wolle man sportlich orientierte Schwimmer ansprechen.

Acht Monate später hat Grafensteins Bürgermeister Stefan Deutschmann (Liste Deutschmann) seine Unterschrift unter den Baubescheid gesetzt, wie er der Kleinen Zeitung bestätigt. „Die Bauverhandlung ist für das Projekt positiv ausgegangen. Es gab keine Einwände von Anrainern.“ Der Part seiner Gemeinde sei somit erledigt. „Der Baustart obliegt dem Bauwerber“, sagt Deutschmann.

Kosten von zwölf Millionen Euro

Ein konkretes Datum, an dem die Bagger anrücken, gibt es laut Johannes Reichel nicht. Aktuell werde das Ansuchen um eine gewerberechtliche Genehmigung bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land vorbereitet. „Das Verfahren sollte kein großes Problem sein. Das Projekt ist simpel gestaltet, es geht um ein Sportbecken ohne Schnickschnack. Dennoch sind wir von der Behörde abhängig“, sagt Reichel.

Johannes Reichel ist vom „Standortvorteil“ seines Projekts, vier Minuten von der Autobahn entfernt und direkt an der Bahn gelegen, überzeugt © Markus Traussnig

Die anvisierten Investitionskosten von zwölf Millionen Euro seien mit den ausführenden Partnern fixiert. Ursprünglich hatten der Ex-KAC-Kapitän und seine Schwester auch auf Mittel des Bundes, des Landes und der EU gehofft. Insbesondere spielten sie mit dem Gedanken, sich die Bundesförderung für das Klagenfurter Hallenbad in der Höhe von sieben Millionen Euro zu „angeln“. Letztlich ohne Erfolg. Wie genau das Geld nun aufgebracht wird, darüber hüllt sich Reichel in Schweigen. Nur so viel: „Es gibt Investoren, sonst würden wir das Vorhaben nicht weiterverfolgen.“

Läuft alles nach Plan, soll das Grafensteiner „Olympiabad“ nach rund einem Jahr Bauzeit bereits 2027 eröffnen. Damit könnten die Reichels der Landeshauptstadt sogar zuvorkommen. Dort wird Stand heute erst ab Anfang 2028 geschwommen. Laut den umsetzenden Stadtwerken liegen Zeitplan und Kosten des Großprojekts weiterhin im vorgesehenen Rahmen.