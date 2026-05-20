Ein Olympiasieger, sein Bruder und ein gemeinsamer Freund wollen am Afritzer See mehr schaffen als eine neue Sportanlage. Matthias Mayer, Ehrenbürger von Afritz am See, Lukas Mayer und der Treffner Vizebürgermeister Bernhard Gassler (FPÖ) setzen gemeinsam mit dem Tennisclub Afritzersee auf Padel-Tennis. Der neue Platz soll die Region sportlich aufwerten, den bestehenden Treffpunkt am See beleben und Menschen zu mehr Bewegung motivieren.

Trendsport am See

Errichtet wird der Platz seit kurzem auf einem Grundstück der Gemeinde direkt beim Afritzer See, neben Tennisplätzen, Spielplatz, Skaterplatz und der Calisthenics-Anlage. Betrieben werden soll die neue Anlage vom Tennisclub Afritzersee. Bürgermeister Maximilian Linder (FPÖ) zeigt sich erfreut über das Engagement der drei Männer und hat mit dem Gemeinderat für eine unkomplizierte Abwicklung auf Behördenseite gesorgt. „Wir freuen uns sehr, dass wir als Gemeinde mit einer raschen Widmung und Genehmigung das Projekt unterstützen können.“ Dass Padel-Tennis im Trend liegt, zeigt der Erfolg in Annenheim, wo sich innerhalb kürzester Zeit eine Community gebildet hat und dem Trendsport aus Südamerika auf vier Plätzen nachgeht.

Offizieller Eröffnungstermin steht noch nicht fest

Padel verbindet Elemente aus Tennis und Squash, wird meist im Doppel gespielt und zählt in Europa zu den stark wachsenden Sportarten. Für Bernhard Gassler steht der regionale Gedanke im Vordergrund. „Es soll kein Geschäftsmodell sein, sondern ein Angebot für die Menschen vor Ort, besonders für junge Leute, die dadurch zum Sport animiert werden sollen.“

Der Bau ist bereits voll im Gange. Finanziert wird die Anlage von den drei Initiatoren mit Unterstützung des Vereins. Schläger und Bälle sollen verliehen werden, gebucht werden kann künftig online über den Tennisclub. Ein offizieller Eröffnungstermin steht aktuell noch nicht fest.