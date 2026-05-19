Seit 2024 arbeitet die gebürtige Wernbergerin Anna-Marie Reinwald als Physiotherapeutin in Villach Warmbad, vor kurzem hat sie sich auch als private Physiotherapeutin selbstständig gemacht und betreut Patientinnen und Patienten direkt bei ihnen zu Hause. Die 25-Jährige lebt heute in Weißenstein und ist vor allem im Unteren Drautal unterwegs, von Weißenstein bis Paternion, vereinzelt auch im Raum Villach. Ihren Schwerpunkt setzt sie bewusst auf Hausbesuche, eine eigene Praxis gibt es derzeit noch nicht. Stattdessen besucht sie ein bis zwei Patientinnen oder Patienten zusätzlich zu ihrer Vollzeitstelle in deren Zuhause.

Fokus auf Orthopädie und Traumatologie

Vor allem ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen profitieren von dem Angebot. Als Privattherapeutin verrechnet Reinwald ihre Leistungen direkt mit ihren Patienten, die im Anschluss – je nach Versicherung – eine Rückerstattung von ihren Krankenkassen einfordern können.

In ihrer Arbeit deckt sie grundsätzlich alle Diagnosen ab, fachlich liegt ihr Fokus jedoch auf Orthopädie, Traumatologie oder Geriatrie. Bei Hausbesuchen müsse man oft improvisieren, erzählt sie: „Natürlich ist man ein bisschen eingeschränkt, was die Geräte betrifft.“ Deshalb arbeitet sie viel mit kleinen Hilfsmitteln, die sie selbst mitbringen kann, etwa Therabänder, oder mit Dingen, die die Patientinnen oder Patienten ohnehin zu Hause haben. Oft spiele aber auch das Training mit dem eigenen Körpergewicht eine große Rolle.

„Es ist schön, die Dankbarkeit zu spüren“

Besonders schätzt Reinwald die persönliche Seite ihres Berufs: „Das Schönste ist das Gefühl, wenn man merkt, dass man jemandem geholfen hat“, sagt sie. Die Dankbarkeit der Patientinnen und Patienten motiviere sie immer wieder aufs Neue.

Auch privat ist Bewegung ein wichtiger Teil ihres Lebens. Reinwald lebt in einer Partnerschaft und ist sportlich vielseitig unterwegs: Sie spielt Tennis beim TC Wernberg, wo sie bereits im Alter von sechs Jahren begonnen hat, geht gerne laufen, fährt Ski und begeistert sich fürs Bouldern.