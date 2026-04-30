Nach einer dreieinhalbmonatigen Umbau- und Schließphase öffnete der Spar-Supermarkt in Finkenstein gestern, am 29. April wieder seine Tore. Der Markt wurde erweitert und vollständig modernisiert und setzt nun stärker auf Frische, Regionalität und eine klare, übersichtliche Gestaltung.

Im Zuge des Umbaus wurde das Ladenkonzept neu umgesetzt. Bereits im Eingangsbereich erwartet die Kundinnen und Kunden jetzt eine großzügige Obst- und Gemüseabteilung. Danach schließen die Frischebereiche für Brot und Gebäck, Wurst, Käse und Fleisch an.

Starker Bezug zur Region

Ein Schwerpunkt liegt weiterhin auf regionalen Produkten und kurzen Lieferwegen. Im Sortiment finden sich unter anderem Hauswürstel vom Bauernhof Smole aus dem Gailtal, Brot der Bäckerei Schuster aus dem Rosental, Gailtaler Waldhonig, Amlacher Nudeln sowie Finkensteiner Teigwaren. Ergänzt wird das Angebot durch Wurst- und Schinkenspezialitäten aus der Tann in Föderlach/Wernberg. Auch technisch wurde der Markt auf den aktuellen Stand gebracht. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach unterstützt die Energieversorgung des Standorts und trägt zur nachhaltigen Betriebsführung bei.

Erweiterung und bessere Infrastruktur

Im Rahmen des Umbaus wurde die Verkaufsfläche von 570 Quadratmeter auf 712 Quadratmeter vergrößert. Durch den Zukauf eines angrenzenden Grundstücks stehen nun insgesamt 87 Parkplätze zur Verfügung. Geleitet wird der Markt von Marion Eichwalder und ihrem Team, die sich auf die Wiedereröffnung und die Rückkehr der Kundinnen und Kunden freuen. In den Sommermonaten hat der Standort zudem an sieben Tagen pro Woche geöffnet.