Mit „Affogato Dream“ gibt es in der Villacher Innenstadt ein neues gastronomisches Angebot. Am Standort in der Lederergasse befand sich zuletzt das „Sweet and Delicious“, das 2022 von Junggastronomen Diana und Dejan Suvajac eröffnet wurde. Aus privaten Gründen, wie es hieß, waren die Gastronomen in den vergangenen Monaten auf der Suche nach einer Nachfolge.

Diese ist nun gefunden. Bei der offiziellen Eröffnung am Dienstag, 19. Mai, möchte allerdings niemand als Geschäftsführer in Erscheinung treten. Nachgefragt bei der Wirtschaftskammer ist zu erfahren, dass das Gewerbe an der Adresse Ende April von Ali Yelmaz angemeldet wurde. Der Gastronom führt bereits mehrere Lokale in Villach, darunter auch das „Royal Foods“, das sich direkt neben dem neuen Lokal befindet. Im „Affogato Dream“ werden nun unter anderem Frühstück, kleine Snacks, hausgemachte Kuchen und Limonaden, Matchavariationen und der namensgebende Affogato serviert. Auf der Karte findet sich neben der klassischen Variante, also Kaffee mit einer Kugel Vanilleeis, auch Varianten mit Pistazie, Tiramisu und Baklava. Gebrüht wird ein ganz spezieller Kaffee: der Kaffee Vergnano 1882, aus Chieri in der Provinz Turin. Man wolle den Gästen in Villach etwas ganz Neues bieten, heißt es bei der Eröffnung.

Im Inneren des Lokals haben rund 25 Personen Platz © KLZ/Klaus Steiner

Im Inneren des Lokals finden zukünftig 25 Gäste Platz, im Gastgarten rund 20 Personen. Geöffnet hat das „Affogato Dream“ täglich von 8 bis 20 Uhr.

Nur wenige Meter entfernt kommt es Anfang Juni zu einer weiteren Neueröffnung: Am Hauptplatz siedelt sich die „Bote GmbH“, eine Parfümerie samt kuratierter Beauty-Boutique, an.