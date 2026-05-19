Er war in den 1970er-Jahren so etwas wie ein Superstar: Wolfgang Steinmayr, eines der größten Talente, die der österreichische Radsport je hervorgebracht hatte. Bis heute kann man das auch an der Siegerliste der Österreich-Radrundfahrt ablesen, die der Tiroler in den Jahren 1972, 1973, 1975 und 1976 für sich entschieden hat – und mit vier Gesamtsiegen damit bis heute Rekordsieger der Ö-Tour ist. Im Alter von 81 Jahren ist er am Dienstag nach langer, schwerer Krankheit verstorben, wie seine Familie mitteilte.

Steinmayr war an sich gelernter Koch – ein Gasthauskind aus Hall, wie er selbst immer erklärte. Weil aber der Vater nicht wollte, dass der Bub daheim lernt, wurde er in Innsbruck auf der Hungerburg ausgebildet. Um sich das Geld für den Bus zu sparen, fuhr Steinmayr deshalb täglich mit dem Rad in die Lehre und schuf sich eventuell damit auch die Basis für seine spätere Stärke am Berg. Unvergessen bleibt die Rivalität mit dem Steirer Rudi Mitteregger, die sich auch an Zahlen festmachen lässt: Steinmayr holte vier Ö-Tour-Gesamtsiege, Mitteregger drei (und wurde viermal Zweiter). Steinmayr wurde zweimal Glocknerkönig, Mitteregger, der vor zwei Jahren im Alter von 79 Jahren verstarb, war viermal als Erster am Hochtor.

Auch international sorgte Steinmayr für Aufsehen, wurde 1974 gar zum „weltbesten Etappenfahrer der Amateure“ gekürt, sogar die L'Équipe widmete dem Tiroler eine Titelseite. Er hatte sich schon während der aktiven Karriere ein Unternehmen aufgebaut. Steinmayr war als Versicherungsmakler aktiv, versicherte bis hin zum Hahnenkammrennen viele Dinge, die sonst eben keiner versicherte, und war auch in der Karriere nach der Karriere höchst erfolgreich. Nicht zuletzt, weil er sich selbst mit seinem „Schmäh“ auch immer gut verkaufen konnte.

Teamkolllegen: Rudi Mitteregger und Wolfgang Steinmayr mit Karl Schmetterer bei der Bayern-Rundfahrt 1973 © Imago

Der Radsport blieb ihm bis zuletzt ein Anliegen: Für die heurige, die 75. Ausgabe der Österreich-Rundfahrt, hatte er das Sponsoring der „75er“-Sprints übernommen, die mit jeweils 500 Euro dotiert sein sollen Steinmayr zu Ehren werden diese Sprints nun in „Cycling Austria – Tour 75 – Sonderwertung Wolfgang Steinmayr“ umbenannt. „Mit Wolfgang hat der österreichische Sport einen Menschen verloren, der mit viel Herz und Einsatz absolute Spitzenleistungen im Sport erbracht hat und auch beruflich voll im Leben stand. Als Botschafter für den Radsport hinterlässt er eine große Lücke und es schmerzt, dass er nicht mehr unter uns weilt“, erinnert sich Cycling Austria Präsident Harald J. Mayer an Steinmayr.