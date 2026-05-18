Die erste Giro-Woche von Felix Gall gleicht nahezu einem kleinen „Durchbruchsmoment“. Vor dem Start der dreiwöchigen Tour wurde der 28-Jährige eher als „Top-5-Kandidat“ gehandelt – inzwischen sprechen viele vom klaren Podiumsanwärter. Teilweise sogar davon, dass er der Einzige ist, der Superstar Jonas Vingegaard in den Bergen halbwegs folgen kann. Beobachter machen längst kein Geheimnis daraus, dass der Decathlon-Athlet momentan vermutlich die besten Leistungswerte seiner Karriere fährt. Bei ihm kann man, ohne Ironie, sagen: Er kann eine Grand Tour aus eigener Kraft auf dem Podium beenden.

Der Osttiroler ist im Augenblick sehr glücklich über seine Performance. „Ich habe gar nicht mit so einer starken Leistung gerechnet. Nur darf man nicht vergessen, dass wir noch am Anfang stehen. Es ist eine Momentaufgabe und eine über den Erwartungen. Und auf Vingegaard ein paar Sekunden zu verlieren, damit kann ich leben.“

„Ehrlich, das war ein brutaler Tag“

Trotz aller Euphorie gab es einen Moment, an den er am liebsten nicht mehr zurückdenkt. Die Radprofis hatten mit brutalen Bedingungen in der Anfangsphase der fünften Etappe zu kämpfen. Besonders hart traf es „Österreichs Sportler des Jahres 2023“ – zwei Staff-Mitglieder rückten aus, um ihm beim Anziehen der Jacke zu helfen. Die Regenfälle waren teilweise enorm, es war „schweinekalt“. „Das war sehr grausig. Es geht aber jedem gleich und du hast keine Option. Du zitterst am ganzen Körper, nur die einzige Möglichkeit, die du hast, ist weiterzufahren. Du schaust nur noch, irgendwie die Kurven hinunterzufahren. Ehrlich, das war ein brutaler Tag!“

Den heutigen Ruhetag so richtig genießen sei „nie so leicht, aber ich konnte gut ausschlagen. Danach war ich zwei Stunden am Zeitfahrrad, habe mir den Kurs angesehen und bin durchgeknetet worden. Der Tag ist durchgetaktet, aber meine Freundin Maya ist hier, was nach solchen Strapazen sehr viel wert ist. Das Radthema ist zwar nicht völlig vergessen, aber es steht auch nicht im Mittelpunkt. Aber eines ist klar: Bei ihr kann ich am besten Energie auftanken, wobei generell die Stimmung im Team cool ist. Der Spaß kommt nie zu kurz und ein wenig Ablenkung muss auch sein“, verriet der aktuelle Gesamt-Dritte – er liegt 2:59 Minuten hinter Afonso Eulalio und 35 Sekunden hinter Vingegaard.

Angesprochen auf das morgige 42-km-Einzelzeitfahren von Viareggio nach Massa, „sein kleines Stiefkind“, meint Gall: „Ich werde meine Watt fahren, bei denen ich davon ausgehe, dass ich sie fahren kann. Lässig wäre, wenn ich keinen Platz im Gesamt-Ranking verliere.“

Und ein kleines Detail am Rande, das österreichische Fans begeistert: Der passionierte Golfer wirkt überhaupt nicht wie der typische Radstar. In Interviews fast schüchtern, eher analytisch als emotional. Das passt auch zu seinem Fahrstil – er ist kein explosiver Showman, sondern einer, der sich in langen Bergen langsam „ransaugt“. Dementsprechend erweckt der Junioren-Weltmeister von 2015 den Anschein gerade bei einer mehrwöchigen Tour „extrem gefährlich“ zu sein.