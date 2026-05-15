Es war die erste schwere Bergetappe des diesjährigen Giro d‘Italia, die Prüfung hinauf auf den „Monte Blockhaus“ in den Abruzzen mit einem Schlussanstieg über beinahe 14 Kilometer und einer durchschnittlichen Steigung von 8,6 Prozent. Und das als Abschluss des 245 Kilometer langen, siebenten Teilstücks. Mit einer Attacke mit Ansage gewissermaßen, denn es war klar, dass Jonas Vingegaard (Team Visma) hier erstmals die Muskeln spielen lässt, seine Anwartschaft auf den Gesamtsieg der Italien-Rundfahrt anmeldet. An dem Ort, an dem einst auch der große Eddy Merckx seine erste Giro-Etappe gewonnen hatte.

Es war kein leichter Tag, zunächst fürchtete man einen ganzen Tag mit sechs Stunden im Regen. „Das wäre nicht wirklich meins gewesen, aber so war es richtig gut“, erklärte Gall, „aber so, wie es dann wirklich war, war es okay.“ Der 28-Jährige war dann auch dabei, als Vingegaard das Tempo verschärfte, musste aber rund 5 Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen. „Da habe ich mich ein wenig geärgert“, bekannte Gall, der dann auf sein Tempo umschaltete. „Das war dann die richtige Entscheidung“, sagte Gall. Denn der Italiener Giulio Pellizzari (Red Bull hansgrohe), der mit dem Dänen mitging, „explodierte“ kurz darauf, Gall fuhr wie ein Motorrad an seinem Konkurrenten vorbei und schaffte es, den Rückstand auf Vingegaard bis ins Ziel wieder auf 13 Sekunden zu verkürzen.

Der Lohn: Gall ist in der Gesamtwertung nun hinter dem nach wie vor in Führung liegenden Afonso Eulalio (Bahrain), der aber 2:55 Minuten verloren hat, und Vingegaard (+3:17 Min.) neuer Dritter der Gesamtwertung, sein Rückstand beträgt 3:34 Minuten, sein Vorsprung auf Jai Hindley (AUS/Red Bull/+4:25) und Pellizzari (+4:28 Min.) beträgt schon fast eine Minute. „Das gibt viel Selbstvertrauen“, sagte Gall. Sein Helfer im Decathlon-Team, Gregor Mühlberger, kam noch als Etappen-20. mit dem Gesamtführenden aus Uruguay im Ziel an.

Für Vingegaard war es der erste Etappensieg beim Giro überhaupt, für den Angriff auf die Gesamtwertung lässt er sich aber noch Zeit. Am Samstag geht es von Chieti nach Fermo, auf dem 157 Kilometer langen Teilstück gibg es gegen Ende vier Bergwertungen der Kategorien 3 und 4 und einen Schlussanstieg ins Ziel – also Raum für Attacken.