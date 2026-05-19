Mit einem jungen Landwirt aus dem Murtal ist die Obersteiermark heuer wieder bei der ATV-Erfolgsserie „Bauer sucht Frau“ vertreten. In der bereits 23. Staffel sucht der 23-jährige Peter die große Liebe. Die Vorstellungsfolgen werden am 27. Mai und 3. Juni um 20.15 Uhr auf ATV und der Streaming-Plattform Joyn Österreich ausgestrahlt.

Der junge Murtaler lebt auf einem Milchviehbetrieb mit eigener Nachzucht, den er künftig übernehmen soll. Auf dem Hof werden rund 45 Milchkühe gehalten, gemeinsam mit der Nachzucht umfasst der Bestand etwa 100 Tiere. Beruflich ist Peter gelernter Fleischhacker, arbeitet derzeit als Milchkontrolleur und absolviert zusätzlich die Ausbildung zum Fleischhacker-Meister.

Nach drei Jahren Pause ist Murtal wieder vertreten

Laut ATV zählt der Steirer zu den besonders humorvollen Kandidaten der neuen Staffel. Der 23-Jährige gilt als fleißig, aufgeschlossen und bodenständig, werde aber auch schüchtern, wenn ihm eine Frau wirklich gefällt. Nach einer dreijährigen Pause ist das Murtal damit wieder Teil der beliebten Kuppelshow.

In seiner Freizeit verbringt Peter viel Zeit mit Freunden, Musik und Veranstaltungen. Besonders das Tanzen habe es ihm angetan, auf der Tanzfläche fühle er sich zu Hause. Außerdem spielt er Tuba und Bariton und ist Mitglied eines Musikvereins.

Für die Liebe hat der junge Landwirt klare Vorstellungen: Gesucht wird eine humorvolle, spontane Partnerin mit positiver Ausstrahlung, die das Leben am Hof akzeptiert und seine Arbeitsfreude teilt. Offenheit, gute Gespräche und gemeinsames Lachen seien ihm besonders wichtig. Rauchen und ein reines „Couch-Leben“ kämen für ihn hingegen nicht infrage.