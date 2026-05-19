In den letzten Wochen häufen sich ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Staatsgebiet. Zuletzt musste auch die Militärparade am 9. Mai in Moskau in abgespeckter Form durchgeführt werden. Für Russland wird die Lage zunehmend unangenehm, aber wird sie auch wirklich bedrohlich? Der Militärexperte Gustav Gressel sagt: Ja, aber wenn Russland den Krieg gewinnt, kann es auch für Österreich eng werden.

Der Militärexperte Gustav Gressel | Der Militärexperte Gustav Gressel © Privat