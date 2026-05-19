In den letzten Wochen häufen sich ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Staatsgebiet. Zuletzt musste auch die Militärparade am 9. Mai in Moskau in abgespeckter Form durchgeführt werden. Für Russland wird die Lage zunehmend unangenehm, aber wird sie auch wirklich bedrohlich? Der Militärexperte Gustav Gressel sagt: Ja, aber wenn Russland den Krieg gewinnt, kann es auch für Österreich eng werden.
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Militärexperte Gustav Gressel
„Die Sicherheit Österreichs ist weder KPÖ noch FPÖ ein Anliegen“
Interview. Der Krieg in der Ukraine bringt immer mehr Drohnen aufs Schlachtfeld. Für den Militärexperten Gustav Gressel können diese entscheidend werden – auch für künftige Bedrohungen.