„Wir sind fertig…“, musste GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer erst einmal kräftig durchatmen, nachdem seine Mannschaft mit einem 3:0-Auswärtssieg im „Do-or-Die“-Spiel bei BW Linz am letzten Bundesliga-Spieltag in überzeugender Manier die Klasse gehalten hatte. „Es ist ein Wahnsinn, was da für ein Druck ist, was da für Existenzen dranhängen“, machte der 46-Jährige keinen Hehl daraus, dass die vergangenen Tage an ihm und allen im Verein gezehrt haben. „Immer schläft man nicht gut, also in der vergangenen Woche haben schon ein paar Stunden gefehlt. Da leiden ja nicht nur die Fans, die Spieler und Betreuer – da leiden auch die Familien alle mit. Keiner weiß, wie es weitergeht. Wenige Mitarbeiter wissen, ob sie nächste Woche noch einen Job haben. Was man da für eine Verantwortung hat. Das wünsche ich keinem, nicht einmal meinem ärgsten Feind.“

Der ärgste Feind, der hieß an diesem richtungsweisenden Samstagabend Blau-Weiß Linz – und der wurde in die Knie gezwungen. Wie schon in der Vorsaison gelang es den Rotjacken erst am letzten Spieltag, den Klassenerhalt zu fixieren. „Das ist schon hardcore, wenn man in zwei Saisonen zweimal am letzten Spieltag die Liga hält“, sagte auch Feldhofer, der mit dem GAK vor der letzten Runde wie auch die Linzer 14 Zähler in der Qualifikationsgruppe geholt hatte – kein Team hatte in den neun Runden vor Samstag mehr Zähler eingefahren. „Und am Ende müssen beide Teams zittern – das ist ein Wahnsinn“, fühlte der Steirer mit den Oberösterreichern, die nun den Gang in die 2. Liga antreten müssen, mit. „Ich finde es extrem schade für Blau-Weiß Linz, sie sind immer wieder zurückgekommen. Das ist ein cooler Verein.“

Doch am Samstag ließen die Rotjacken die Linzer nicht mehr zurückkommen. „Wir haben geliefert“, wusste auch Feldhofer. „Ich bin stolz, wie die Spieler das gemeistert haben.“ Denn schon wieder einmal hatte der GAK das Wasser bis zum Halse stehen. „Wie oft wir in der Saison schon da waren“, sagte Feldhofer und hielt seine Hand vor den Hals. „Und die Spieler waren wieder da und haben keinen Zweifel aufkommen lassen, das Spiel zu gewinnen.“ Kein Team hat letztlich mehr Punkte in der Qualigruppe geholt als der GAK, der 17 Zähler in zehn Runden eingefahren hat. Ohne die Punkteteilung, die es ab der kommenden Saison nicht mehr gibt, wären die Grazer schon vor der letzten Runde gerettet gewesen – am Ende musste der Showdown in Linz entscheiden. „Ich konnte nicht einmal noch in der 96. Minute lächeln – es war einfach zu viel in den letzten Wochen“, sagte Feldhofer. „Jetzt fühle ich extreme Erleichterung und Dankbarkeit, vor allem meinem Trainerteam gegenüber, das mich immer unterstützt hat.“

Feldhofer selbstkritisch: „Das geht auf meine Kappe“

Denn auch in dieser Saison hatte der GAK über weite Strecken mehr Tiefen als Höhen zu durchschreiten. Die gesamte Hinrunde des Grunddurchgangs blieben die Rotjacken ohne Sieg – seit dieser am zwölften Spieltag gelungen ist, hat kein Team der unteren Sechs mehr Punkte eingefahren als der GAK. „Der Umbruch (zu Saisonbeginn, Anm.) hat zu lange gedauert, das geht auf meine Kappe, das habe ich nicht gut gemacht“, blickte Feldhofer selbstkritisch zurück. „In der zweiten Hälfte des Grunddurchgangs haben wir dann richtig performt und uns verbessert – einen großen Anteil daran hat mein Trainerteam, ohne dem wir nicht so Fußball spielen könnten.“

Gemeinsam mit seinem Trainerteam hat Feldhofer schließlich ein Kollektiv geformt, das mit einer derartigen Konsequenz in dieses Entscheidungsspiel gegangen ist, dass es quasi gar keine andere Option als den Klassenerhalt gab. „Ich bin so stolz auf die Entwicklung“, meinte Feldhofer. „Gar nicht so vom Spielerischen her, auch vom Charakterlichen und vom Mindset der Spieler. Die Bundesliga ist schon noch einmal etwas anderes. Wir holen viele Spieler aus zweiten oder dritten Ligen. Diese Aktien brauchen dann auch Zeit, da muss ich es schaffen, das nächstes Jahr besser zu machen.“

Und so ist der Blick nach den kräfteraubenden letzten Wochen bereits wieder nach vorne gerichtet. „Jetzt feiern wir einmal“, meinte Feldhofer zwar, sagte aber auch gleich: „Ich glaube, ich werde nicht in den Urlaub fahren. Wir werden uns nächste Woche zusammensetzen und jetzt die richtigen Maßnahmen setzen, dass wir nächstes Jahr von Anfang an dabei sind.“ Damit der GAK in der kommenden Saison nicht wieder bis zur letzten Runde zittern muss.