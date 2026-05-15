Wenn man einen klassischen Fall von „ausgerechnet“ konstruieren möchte, böte sich folgende Möglichkeit. Abstiegsendspiel. Zwei Traditionsvereine im direkten Duell. Eine prägende Figur des einen Klubs werkt mittlerweile als Sportdirektor des Kontrahenten. Willkommen im Leben von Tino Wawra, für den dieses Szenario keine graue Theorie bleibt, sondern bittere Realität ist. Entweder der FC Blau-Weiß Linz oder der GAK – nur ein Verein wird auch in der kommenden Saison Teil der Bundesliga sein. Auf den anderen wartet der Gang in die 2. Liga.

Dass die Konstellation speziell ist, weiß selbstredend auch der 46-Jährige, meint aber gleichzeitig: „Ob wir das Endspiel in Tirol, Altach, Ried oder Linz haben, macht für mich am Ende wenig Unterschied, es ist einfach ein Endspiel, in dem wir bestehen müssen. Mein voller Fokus gilt dem GAK. Wir wollen auch nächstes Jahr in der Bundesliga sein.“

Inzwischen arbeitet Wawra seit eineinhalb Saisonen im Norden von Graz, erst als Technischer Direktor, seit Mitte September 2025 als Sportdirektor – die Beförderung erfolgte übrigens, nachdem Vorgänger Dieter Elsneg nach einer 0:3-Niederlage bei Blau-Weiß zurückgetreten war. „Ich bin mittlerweile auch schon wieder drei Jahre weg von Blau-Weiß Linz“, erklärt Wawra, der jenen Aufstiegskader bastelte, der 2023 davon profitierte, dass der GAK am finalen Spieltag in Dornbirn ausleerte. Wawra selbst kam nach einem Zwischenstopp in St. Pölten schließlich erst bei den Rotjacken zu Oberhaus-Ehren.

Tino Wawra bastelte bei Blau-Weiß zwei Zweitliga-Meister-Kader © GEPA

Kontakt zu BWL-Mitarbeitern von damals, die teilweise ebenfalls nicht mehr beim Verein sind, besteht. Auch den einen oder anderen Fan kennt er nach wie vor: „Natürlich gibt es den einen oder anderen Kontakt, wenn du in Linz durch die Stadt gehst. Das ist ganz normal, weil es meine Heimatstadt ist.“ Vier Jahre war er Sportdirektor der Oberösterreicher, als solcher zwei Mal Zweitliga-Meister. Als Aktiver hielt er fünf Jahre seine Knochen für Blau-Weiß hin. „Natürlich kenne ich den Verein in- und auswendig“, erzählt Wawra, „es war für mich eine schöne und erfolgreiche Zeit, die aber vorbei ist.“

Schon als Kind und Jugendlicher tendierte er klar zum blauen Lager: „Ich war kein Megafan, aber schon eher VÖEST-Sympathisant“. Der Vorgängerverein von Blau-Weiß wurde 1974 Meister und schließlich als FC Linz 1997 vom LASK geschluckt: „So richtig Blau-Weiß war es bei mir dann, als ich 2008 als Spieler hingekommen bin.“

Fünf Jahre kickte Tino Wawra als Aktiver für Blau-Weiß - auch in der Regionalliga Mitte gegen den GAK © GEPA

Parallelen zwischen dem GAK und Blau-Weiß konnte Wawra schon in der Vergangenheit erkennen. „Beide Klubs bringen Tradition und Fans mit. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir wünschen, dass solche Vereine in der Liga bleiben“, glaubt Wawra, dass viele neutrale Beobachter diesen Wunsch teilen.

Aber die Lage ist nun mal, wie sie ist, und die gilt es anzunehmen. Wawra zitierte beim Gedanken an die Dienstreise nach Linz umgehend den Spruch von Oliver Kahn, laut dem man für diese Aufgabe Eier brauche. „Ich habe damit gemeint, dass wir schlecht beraten wären, wenn wir in Ehrfurcht erstarren und voller Angst nach Linz fahren. Wir brauchen keine Angst zu haben“, erinnert Wawra an die eigenen Stärken.

Angesichts der Heimstärke von Blau-Weiß – im unteren Playoff wurden alle vier Matches zu Hause gewonnen – wartet so oder so eine Challenge. Wawra führt diese Stärke darauf zurück, dass die Fans auch in schwierigen Phasen positiv geblieben sind: „Das muss man ihnen schon lassen, dass sie immer dran geglaubt haben. Diese Energie ist auf die Mannschaft übergeschwappt.“ Ein fünfter Streich vor eigenem Publikum würde den Klassenerhalt sichern, muss aber erst einmal gelingen. „Die ersten vier sind gefühlt leicht von der Hand gegangen. Wir wollen das anders gestalten, dass es vielleicht auch einmal Rückschläge im Spiel gibt für sie“, so Wawra.

Shon Weissman und Ronivaldo zu entschärfen, wäre nicht die halbe Miete © GEPA

Das Duo Ronivaldo und Shon Weissman im Angriff zu entschärfen, sei keinesfalls die halbe Miete. „Das ist zu kurz gedacht. Simon Seidl spielt eine überragende Saison, ist bei anderen Bundesligisten mindestens am Zettel“, lobt Wawra und streicht auch Alexander Briedl, Isak Dahlqvist sowie die bei Standards starke Abwehr hervor. „Aber natürlich sind die zwei Stürmer in der Kombination unangenehm. Wenn du ihnen in Sechzehner-Nähe Raum gibst, nutzen sie das. Aber sie werden auch Respekt vor der Geschwindigkeit von Ramiz Harakaté haben, mit unseren anderen Stürmern können wir ebenfalls eine gewisse Wucht entwickeln.“

Auch das meint Wawra damit, dass der GAK seine eigenen Stärken sehen und die guten Sachen aus dem Frühjahr mitnehmen müsse. „Man darf jetzt nicht zu negativ werden, dass man in ein Endspiel muss. So darf man es nicht sehen“, betont der Oberösterreicher und findet: „Ich denke, dass wir es mit unserer Entwicklung verdient hätten, die Liga zu halten.“

Gelingt der Klassenerhalt, werden auch die in dieser Woche ruhenden Gespräche in Sachen Kaderplanung wieder Fahrt aufnehmen. Für den Worst Case 2. Liga müsste Wawra ohnehin spontan umplanen: „Für mich war wichtig, eigentlich nur für die Bundesliga zu planen.“