Es war nicht nur ein Feuerwerk der Emotionen, das nach dem Schlusspfiff in Linz beim GAK gezündet wurde. Nein, auch der Linzer Abendhimmel bekam den passenden atmosphärischen Anstrich für diesen roten Feiertag. Mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß setzten sich die Grazer am letzten Spieltag in der Qualifikationsgruppe im direkten Duell um den Klassenerhalt durch und spielen somit auch im kommenden Jahr in der Bundesliga. „Wir sind immer zusammengestanden und haben aneinander geglaubt. Ich bin megastolz auf das gesamte Team“, freute sich GAK-Präsident Rene Ziesler, der aber auch selbst durchatmen musste: „Ich muss sagen: Das ist nimmer gesund.“

Denn der Druck vor der Alles-oder-Nichts-Partie in Linz war enorm. Anders als vor drei Jahren, als der GAK in der letzten Runde der 2. Liga in Dornbirn den Aufstieg ausgerechnet an BW Linz verspielt hatte, hielten die Steirer diesem diesmal aber stand und schickten die Oberösterreicher nach drei Spielzeiten in der Bundesliga zurück in die Zweitklassigkeit. Nur ein Sieg im direkten Duell hätte die Blau-Weißen, die zuvor alle vier Heimspiele im unteren Play-off gewonnen hatten, retten können. Doch dieser blieb gegen die bis in die Haarspitzen motivierten Grazer verwehrt. „Man hat von Anfang an gesehen, wofür wir stehen“, sagte GAK-Kapitän Daniel Maderner: „Leidenschaft und harte Arbeit. Das ist natürlich ein Traum, so den Klassenerhalt zu sichern.“

Mit Maderners Treffer in der Nachspielzeit (91.) brachen bei den 700 mitgereisten GAK-Fans und auf der Bank der Athletiker endgültig alle Dämme. „Es fühlt sich an, als hätten wir einen Titel gewonnen“, sagte auch Trainer Ferdinand Feldhofer. „Wir haben am Punkt geliefert und hochverdient gewonnen. Wir haben keinen Plan B oder Plan C gebraucht. Plan A war es, den Gegner von Anfang an in der eigenen Hälfte zu halten. Ich bin stolz, wie die Mannschaft das gemeistert hat und keinen Zweifel hat aufkommen lassen.“

Dabei hätte das „Grande Finale“, wie es der Stadionsprecher in Linz titulierte, durchaus einen anderen Verlauf nehmen können, hätte Ronivaldo dem Ball per Kopf etwas mehr Richtung mitgegeben (5.). Es war mit die größte Chance im ganzen Spiel für die ansonsten nervös auftretenden Gastgeber. Einen der zahlreichen Fehlpässe der Linzer nutzte der GAK im Gegenzug zur frühen Führung, Christian Lichtenberger sorgte mit seinem traumhaften Abschluss für die erste emotionale Entladung im GAK-Lager (6.).

„Es ist richtig geil, ich habe keine Worte“, freute sich Lichtenberger. „Ich muss mir gut überlegen, ob ich das Trikot einrahme.“ Auch angetrieben von dieser frühen Führung war die Angst, zu versagen, beim GAK schlicht nicht spürbar. Die Mannschaft war bereit, alles für den Klub auf dem Platz zu lassen. „Keiner kann uns stoppen“, sangen die GAK-Fans, während die Spieler jeden gewonnenen Zweikampf und herausgeholten Einwurf wie einen Champions-League-Titel bejubelten.

Alexander Hofleitner ließ die Fans der Linzer mit seinem Treffer zum vorentscheidenden 2:0 (52.) schließlich endgültig verstummen – oder so dachte man. Denn dem Schock folgte der Frust und so wurde Donovan Pines Opfer eines Becherwurfes (66.). „Das Spiel war Werbung für den österreichischen Fußball – bis auf diesen Moment“, sagte auch Feldhofer, der nach Spielschluss verriet: „Hätten die Ärzte und der Spieler gesagt, es geht nicht mehr, hätte es einen Abbruch gegeben.“

Zu diesem kam es nicht und der GAK fixierte sportlich auf emotionalste Art und Weise den Klassenerhalt. Nicht nur das: Mit fünf Siegen und 17 Punkten war kein Team in der Qualigruppe besser als der GAK. „Es ist an Emotionalität nicht zu überbieten“, sagte auch Ersatzkapitän Tobias Koch. „Ich bin die ganze Woche schon unter Strom gestanden und wollte das Spiel am liebsten bereits am Montag spielen. Es fällt so viel ab, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin so froh, dass der GAK in der Bundesliga bleibt, weil da gehört er hin. Und beim Feiern werden die Führungsspieler jetzt auch vorangehen.“