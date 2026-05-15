Am Weltrotkreuztag und passend zum Geburtstag des Rotkreuzgründers Henry Dunant fand in der Bezirksstelle Völkermarkt die Neuwahl des Bezirksausschusses statt. Dabei wurde Dominik Zwillak, der sich mit seinem Team dafür aufstellen ließ, zum neuen Bezirksstellenleiter gewählt. Der 31-Jährige folgt damit auf Hannes Topar, der die Funktion in den letzten vier Jahren innehatte, wobei Zwillak zuvor sein Stellvertreter war.

Vorgänger blickt zurück

„Die vergangenen vier Jahre als Bezirksstellenleiter waren für mich eine intensive, verantwortungsvolle und prägende Zeit. Gemeinsam mit vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnten wir wichtige Entwicklungen vorantreiben, insbesondere im Bereich Ausbildung, Rettungsdienst und freiwillige Mitarbeit. Darauf blicke ich mit großer Dankbarkeit zurück“, sagt Topar.

Hannes Topar © Simone Dragy

Start als Zivildiener

Zwillak startete seine ehrenamtliche Karriere beim Roten Kreuz als Zivildiener, danach absolvierte er die Ausbildung zum Rettungssanitäter, wobei in den vergangenen Jahren weitere Ausbildungen, wie jene zum Notfallsanitäter, folgten. Zusätzlich ist er als Einsatzoffizier im Bezirksrettungskommando und in der Aus- und Weiterbildung tätig. Als Bezirksstellenleiter ist er grundsätzlich die Vertretung der Bezirksstelle nach außen. „Wenn wir irgendwo eingeladen sind, mache ich sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit, und ich arbeite auch eng mit dem Bezirksgeschäftsleiter zusammen, um Projekte umzusetzen. Man ist auch Ansprechpartner für die Freiwilligen“, erklärt Zwillak, der hauptberuflich Justizwachbeamter in Klagenfurt ist.

Dominik Zwillak (zweiter von rechts) © KK/Privat

Ihm ist jedoch wichtig zu sagen, dass vor allem die Zusammenarbeit mit seinem Team entscheidend ist. „Es ist keine One-Man-Show. Ein paar vertraute Gesichter sind geblieben, ein paar neue dazugekommen.“ Zum Team zählen unter anderem Barbara Rapatz als Referentin für Krisenintervention und Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen, Hildegard Krassnik als Referentin für Soziale Dienste, die Team Österreich Tafel und Finanzen sowie Johannes Pfeifenberger, der weiterhin den Bereich Aus- und Weiterbildung unterstützen und in den Bezirksausschuss kooptiert werden soll.

Ganz nach dem Motto „Wir setzen auf das Bewährte und wagen das Neue“ startet Zwillak nun in seine Funktion. „Wir möchten ein paar Sachen weiterbringen und zum Positiven verändern. Das wäre natürlich allen voran das massive Platzproblem in Völkermarkt. Aufgrund der fehlenden Finanzierung des Rettungsdienstes gibt es aktuell keine Möglichkeit für den Neubau. Aber wir möchten gemeinsam mit dem Landesverband versuchen, das zu lösen und in den Griff zu bekommen. Damit wir für unsere Mitarbeiter eine bessere Arbeitsumgebung schaffen können“, betont Zwillak, der aus Sittersdorf/Žitara vas kommt.

Tim Serno, Bezirksgeschäftsleiter Gerhard Koller, Barbara Rapatz, Kevin Roschmann (Bezirksrettungskommandant), Präsident Martin Pirz, Klaus Hornbogner, Dominik Zwillak, 2. Vizepräsident Gerold Taschek, Johannes Pfeifenberger, Martin Potocnik, Martin Wurm, Lisa Schildberger (von links) © Rotes Kreuz Kärnten/Anton Santner

Der Neubau wäre auch ein großes Ziel seines Vorgängers gewesen: „Besonders positiv in Erinnerung bleibt mir die hohe Einsatzbereitschaft vieler Menschen, die tagtäglich Verantwortung für andere übernehmen. Natürlich gab es auch Herausforderungen und Projekte, die trotz intensiver Bemühungen letztlich nicht umgesetzt werden konnten – allen voran der geplante Neubau der Bezirksstelle, der mir persönlich ein großes Anliegen gewesen wäre.“

Gemeinschaft stärken

Zusätzlich möchte Zwillak mit diesem Ehrenamt weiterhin die Gemeinschaft stärken. „Wir haben so viel unterschiedliche Leistungsbereiche im Roten Kreuz. Durch unterschiedliche Standorte kennt man sich kaum, und das würde ich gerne zu gemeinsamen Veranstaltungen oder Aktivitäten stärken“, blickt Zwillak mit großer Motivation in die Zukunft.

Warum Topar seine Funktion nicht weitergeführt hat? „Die vergangenen Jahre haben mir gezeigt, dass gemeinsame Ideen nur dann erfolgreich umgesetzt werden können, wenn sie von allen Beteiligten mitgetragen werden. In manchen Bereichen wurden jedoch persönliche Zielsetzungen über jene der Organisation gestellt. Deshalb habe ich mich entschieden, nicht erneut als Bezirksstellenleiter zu kandidieren.“

Für ihn persönlich wird sich jedoch wenig ändern. „Ich werde mich weiterhin aktiv als Notarzt engagieren und auch meine beruflichen Aufgaben mit Freude weiterführen werde. Dem Roten Kreuz bleibe ich jedenfalls eng verbunden. Nach mittlerweile 24 Jahren ist für mich klar: Man kann eine Funktion zurücklegen, nicht aber die dahinterstehende Überzeugung.“