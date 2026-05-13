Die Eröffnung Alexander Wegscheiders „Gymstar“-Fitnessstudios am 9. Mai im Rondo in St. Kanzian am Klopeiner See ging ohne Medien und höchst inoffiziell über die Bühne. Das hat einen Grund: Die Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt ist nach wie vor ausständig. Dennoch lässt der Jungunternehmer aus Spittal Mitglieder bereits trainieren. „Eine Verwaltungsstrafe nehmen wir in Kauf“, denn noch länger nicht aufzusperren, wäre „existenzbedrohend“.

Verfahren weiterhin anhängig

Zum letzten Eröffnungstermin am 21. Februar hätte es vom Land Kärnten bereits eine Genehmigung gegeben, aber: „Einen Tag vor der Eröffnung hat die BH gesagt, dass sie die Genehmigung nicht akzeptieren und wir nicht aufsperren dürfen.“ Wie ging es weiter? Von der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt erfährt man, dass am 13. März „ein verfahrenseinleitender Antrag bei der zuständigen Gewerbebehörde eingebracht wurde. Das Ergebnis des Ortsaugenscheins vom 31. März 2026 hat ergeben, dass aufgrund der vorliegenden Projektunterlagen keine abschließende fachliche Beurteilung vorgenommen werden konnte. Das Verfahren ist weiterhin anhängig“.

Fotos von der „inoffiziellen“ Eröffnung

„Beispielsweise fehlte noch die Endabnahmebestätigung seitens des Elektrikers, Unterlagen zu den Klimageräten oder der vorgeschriebene Rot-Kreuz-Kurs. Alles nur Kleinigkeiten“, so der zuversichtliche Fitnessstudiobetreiber, der betont: „Baulich und sicherheitstechnisch wurde bei der Besichtigung von Bezirkshauptmannschaft und Land das Okay gegeben.“ Nun seien alle fehlenden Dokumente nachgereicht und „in Überprüfung“. Doch dieses Prozedere wollte man nicht mehr aussitzen.

Bei der BH Völkermarkt war folgendes zu erfragen: „Wird eine genehmigungspflichtige Betriebsanlage bereits vor Erteilung der Genehmigung errichtet oder betrieben, stellt dies grundsätzlich eine Verwaltungsübertretung dar. Der gesetzliche Strafrahmen beträgt dabei bis zu 3600 Euro.“ Jedoch: „Ob tatsächlich eine Verwaltungsübertretung vorliegt beziehungsweise welche konkrete Strafhöhe in Betracht kommt, ist stets anhand der Umstände des Einzelfalles zu beurteilen.“

Tourismusangebote

Da sich das Fitnessstudio auf 500 Quadratmetern im Rondo des Unternehmers Bernd Hinteregger und damit mitten in einem Fremdenverkehrszentrum befindet, achtete Wegscheider auf Angebote für Touristen, denen beispielsweise das Hotel-Gym nicht ausreicht. So gibt es neben Mitgliedschaften auch Tages- und Zweiwochenkarten sowie einen Zehnerblock. Ganz neu ist zudem ein „Wechselangebot“, bei dem Menschen, die ihr Fitnessstudio wechseln wollen, ermäßigt im „Gymstar“ trainieren können, während ihre Kündigungsfrist im alten Studio noch läuft.