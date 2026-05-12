Beim zwölften „Coffee to help“-Tag sammelten Spar Kärnten und Osttirol gemeinsam mit der youngCaritas mehr als 28.000 Euro für Menschen in Not in der Region. Es beteiligten sich rund hundert Märkte. Bei Kaffee und Kuchen baten Mitarbeitende sowie Freiwillige der youngCaritas Kundinnen und Kunden um Spenden. Insgesamt kamen dabei 28.082,45 Euro zusammen. Auch im Markt in Eberndorf/Dobrla vas engagierten sich Jugendliche und Spar-Mitarbeiter für die Charity-Aktion.

Dort schenkten Julia Wernig und Markus Werkl vom Jugendzentrum Okay gemeinsam mit Spar-Mitarbeiter Daniel Sadnek Kaffee aus und sammelten Spenden für Menschen in schwierigen Lebenslagen. „Die Hilfsbereitschaft unserer Kundinnen und Kunden sowie der Einsatz unserer Mitarbeitenden und der Jugendlichen ist beeindruckend. Es macht uns stolz, erneut eine so hohe Spendensumme an die Caritas übergeben zu können“, sagt Andreas Ender, Geschäftsführer von Spar Kärnten und Osttirol. „Diese Initiative zeigt, was gelebte Nachbarschaftshilfe bedeutet.“

Die Spenden kommen Menschen in Kärnten und Osttirol zugute, die durch Krankheit, finanzielle Probleme oder familiäre Belastungen in Not geraten sind. Unterstützt werden sie über die Beratungsstellen der Caritas in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Wolfsberg und Spittal. Caritasdirektor Ernst Sandriesser betont die Bedeutung der Aktion: „Dank dieser Unterstützung können wir konkrete Hilfe leisten – von Beratung und Soforthilfe bis hin zur langfristigen Begleitung. Wir schenken damit nicht nur Unterstützung, sondern auch neue Perspektiven, Hoffnung und Zuversicht.“