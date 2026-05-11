Es ist die Woche der Wahrheit für Michael Steinwender und Heart of Midlothian. Spätestens am Samstag steht fest, ob der österreichische Innenverteidiger mit dem Hauptstadtklub aus Edinburgh der Dominanz der Glasgower Großklubs in der höchsten Spielklasse Schottlands ein Ende setzt. Die Hearts begeistern in dieser Saison Fußball-Europa, haben seit dem sechsten Spieltag Platz eins in der Scottish Premiership inne und liegen nun zwei Runden vor Schluss im Meisterschafts-Play-off einen Zähler vor Celtic Glasgow, das 22 der letzten 40 Ligatitel geholt hat – die anderen 18 gingen an Erzrivalen Glasgow Rangers.

Letztere sind nach der 1:3-Niederlage im „Old Firm“ am Sonntag gegen Celtic endgültig aus dem Titelrennen draußen. „The Boys“ hingegen sind wieder auf einen Punkt an die Hearts, die am Samstag gegen Motherwell nur zu einem 1:1 kamen, herangerückt. Steinwender hatte in diesem Spiel beim Ausgleich entscheidend seine Beine im Spiel: Der gegnerische Torhüter konnte seine Direktabnahme lediglich nach vorne abwehren , Lawrence Shankland musste nur noch abstauben. Dass es am Ende nicht zu drei Punkten reichte, war auch einer strittigen Schiedsrichter-Entscheidung geschuldet – die Hearts hätten wohl einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. „Aber das ist Vergangenheit, die können wir nicht mehr ändern – jetzt müssen wir nach vorne schauen“, sagt Steinwender.

Einen Platz in den Top zwei und somit ein Ticket für die Champions-League-Qualifikation hat der Burgenländer mit den Hearts schon fix sicher – dass die ersten beiden Plätze nicht an die Vereine aus Glasgow gingen, war zuletzt 2018 der Fall. Noch viel weiter zurück liegt freilich der letzte Ligatitel eines Klubs, der nicht aus Glasgow kommt: 1985 war es Sir Alex Ferguson, der Aberdeen zur Meisterschaft coachte. Nun fiebert Edinburgh dem „Jahrhundertereignis“ entgegen: „Natürlich kriegst du diese Euphorie in der Stadt mit. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, welches ich nie wieder vergessen werde“, sagt Steinwender. „Es ist einfach unbeschreiblich, was wir gerade erleben dürfen. Viele ältere Fans sagen auch, dass sie so etwas noch nie erlebt haben.“

Steinwender: „Wir spielen eine überragende Saison“

Der Anfang Mai 26 Jahre alt gewordene Abwehrspieler hat in den vergangenen Monaten einen steilen Karriereaufstieg erlebt. Von Hartberg zog es Steinwender im Sommer 2024 zunächst zu Värnamo in den schwedischen Abstiegskampf. Ein halbes Jahr später dockte er nach starken persönlichen Leistungen in Edinburgh an, wo er in dieser Woche im fußballverrückten Schottland mit den Hearts den ersten Ligatitel seit 66 Jahren bejubeln könnte. „Das ist der erste Titelkampf in meiner Karriere. In Hartberg war es ein anderer Druck, da spielst du um den Ligaverbleib – da geht es um richtig viel, da verlieren Leute ihren Job, wenn du nicht ablieferst. Hier ist es ein positiver Druck. Genau da will man hin, wir spielen alle eine überragende Saison. Wir haben vielleicht nicht die größten Stars, aber viele spielen sich gerade ins Rampenlicht – das macht Bock auf mehr!“

Bis 2028 läuft das Arbeitspapier Steinwenders in Edinburgh noch, im Herbst winkt der Europacup. „Es gibt Anfragen, ich weiß aber auch, was ich am Verein habe. Ich würde mir aber auch den nächsten Schritt zutrauen“, sagt Steinwender, der mit Schottlands Hauptstadt für immer verbunden bleiben wird – seine Freundin brachte im vergangenen Herbst in Edinburgh das erste gemeinsame Kind zur Welt. Der Meistertitel würde diese Verbindung nur umso tiefer werden lassen. Die erste Chance haben die Hearts bereits am Mittwoch (21 Uhr): Verliert Celtic bei Motherwell, könnten die Hearts mit einem Sieg gegen Falkirk den Titelgewinn feiern. „Wenn du Meister werden willst, musst du am Mittwoch gewinnen. Dann schauen wir, was Celtic macht“, sagt Steinwender. Punktet Celtic, kommt es am Samstag im direkten Duell zum absoluten Showdown in Glasgow. „Celtic auswärts ist nicht das leichteste Spiel“, sagt Steinwender lachend. „Also, wenn du schon Meister bist, fährst du bestimmt lieber hin. In jedem Fall wird es das größte Spiel meiner Karriere.“

Für einige ehemalige Mannschaftskollegen des Ex-Hartberg-Verteidigers (Ex-Hartberg-Torhüter Raphael Sallinger spielt bei Hearts-Stadtrivale Hibernian, mit Lukas Fadinger ist ein anderer Ex-Hartberger bei Motherwell engagiert) warten am Wochenende auch in Österreich große Spiele. „Die Bundesliga verfolge ich schon, schaue mir die Spiele meiner Freunde an, die in Hartberg spielen oder zum Beispiel auch Maxi Entrup beim LASK“, sagt Steinwender, der im Fernduell um den Titel zwischen den Linzern und Sturm einen Favoriten hat: „Ich würde es dem LASK natürlich gönnen: Didi Kühbauer ist Burgenländer – und Burgenländer halten immer zusammen!“