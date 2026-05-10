Der Unfallhergang wird untersucht. Fest steht, dass am Sonntag ein Auto in die Brückenbaustelle von St. Ruprecht an der Raab auf der B 64 gerast ist. Das „Fahrzeug durchbrach ungebremst die Baustellenabsicherung und prallte frontal in die Brückenbaustelle“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr im Anschluss.

Eine Frau erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Man hat sie notärztlich versorgt und dann mit dem C12 in die Grazer LKH-Uniklinik geflogen. Der andere Insasse kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Ruprecht, Kühwiesen und der Stadt Gleisdorf halfen bei „den Rettungsmaßnahmen, führten die Absicherung und Verkehrsregelung sowie die Fahrzeugbergung durch“, so die Feuerwehr.