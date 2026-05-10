Ein Polizeibeamter wurde Sonntagmorgen bei einer Schießerei in einem Restaurant in Krapina, in Kroatien nahe der Grenze zu Slowenien, getötet. „Kurz nach acht Uhr wurde ein Polizist in seiner Freizeit in einem Restaurant in Krapina getötet. Der Täter hat anschließend mit der Waffe selbst auf sich geschossen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Dubrava geflogen. Die Polizei ist vor Ort und ermittelt die Umstände“, teilte ein Sprecher der Polizei Krapina-Zagorje mit.

Leiter der Kriminalpolizei

Laut kroatischen Medien handelt es sich bei dem Getöteten um den Leiter der Kriminalabteilung der Polizeibehörde. Er leitete die Kriminalabteilung der Polizeibehörde Krapina-Zagorje seit über zehn Jahren. „Ein langjähriger Mitarbeiter der Polizeibehörde Krapina-Zagorje wurde Opfer eines brutalen Angriffs. Zunächst möchte ich seiner Familie, seinen Kollegen und Freunden mein tiefstes Beileid aussprechen. Ein Angriff auf einen Polizisten ist nicht nur ein Angriff auf eine einzelne Person, sondern ein Angriff auf die Sicherheit der Gesellschaft und die Institutionen, die die Bürger schützen“, erklärte Innenminister Davor Božinović.

Nachbarn

Der Polizeibeamte hatte das Restaurant in seiner Freizeit aufgesucht. Der Mann, der ihn getötet haben soll, sei ein Nachbar gewesen. „Beide wohnten in Bobovje, einem Ortsteil von Krapina, nur wenige Häuser voneinander entfernt. Wir wissen nicht, was den Täter zu dieser Tat getrieben hat, aber er war etwas ungewöhnlich, bekannt für seine Wutausbrüche und sein seltsames Verhalten. Er schrie oft in der Stadt herum und beschimpfte die Leute“, berichtet ein Nachbar gegenüber dem Nachrichtenportal Zagorje. Der Schütze sei unverheiratet und hatte keine Familie.

Ohne ein Wort

Laut Net.hr befanden sich zum Zeitpunkt der Schießerei etwa 15 Personen in dem Lokal, die alle sofort flohen. „Ein Mann kam mit einer Pistole, drehte sich zu ihm um und schoss dreimal auf ihn. Dann ging er nach draußen und schoss auf sich selbst. Es gab keinen Streit, gar nichts … Er kam einfach ins Café und schoss“, beschrieb ein Angestellter den Vorfall. Danach habe er sich im Lager des Restaurants versteckt. „Es war furchtbar. Ich versteckte mich etwa zehn Minuten, bis die Polizei eintraf.“

Noch näher am furchtbaren Geschehen sei eine Kollegin gewesen, sie nahm gerade die Bestellung des Ermordeten auf: „Er hat ihn vor meinen Augen getötet. Er schoss dreimal auf ihn, ohne ein Wort zu sagen. Er richtete die Pistole einfach auf ihn und drückte ab“, berichtet die geschockte Kellnerin kroatischen Reportern.

Innenminister Božinović versprach rasche Aufklärung: „Die Institutionen, die Polizei, das Ministerium – wir alle stehen in diesen schweren Stunden fest an der Seite der Familie unseres Kollegen.“