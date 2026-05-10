Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es Samstagabend in Murau gekommen: Ein 32-jähriger Facharbeiter war beim Rohbau eines Hauses im Innenbereich mit Arbeiten beschäftigt. Aufgrund von Regenfällen sowie des undichten Daches war ein bereits verlegter Parkettboden nass geworden. Der Arbeiter brachte daher eine Schutzfolie auf dem Boden an, um diesen abzudecken.

Mit Socken ausgerutscht

Vor dem Betreten des mit Folie ausgelegten Bereiches zog der Mann im Freien seine Schuhe aus und betrat den Boden lediglich mit Socken. Dabei dürfte er auf der nassen Folie ausgerutscht und in weiterer Folge in einen daneben befindlichen, rund fünf Meter tiefen ungesicherten Serviceschacht einer Hackschnitzelheizung gestürzt sein.

Arbeitskollege setzte Notruf ab

Ein Arbeitskollege beobachtete den Unfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Rumäne hatte bei dem Sturz mehrere Brüche am rechten Bein sowie Verletzungen im Kopfbereich erlitten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber C 14 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Feuerwehr Murau führte die Bergung des Mannes mittels Seil, Bergetrage und Leiter durch.