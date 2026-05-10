Wie die meisten schaue ich mir gerne schöne Menschen an. Und schöne Roben. Die Met-Gala diese Woche in New York bot zu beidem ausgiebig Gelegenheit, und mit Ausnahme von Heidi Klum, die als Marmorstatue verkleidet gekommen war, weil sie die Gala offenbar mit einem ihrer eigenen Halloween-Kostümgschnase verwechselt hatte, waren wirklich alle sehr fesch angezogen. Das ist nicht verwunderlich, denn wenn man für ein Ticket 100.000 Dollar übrig hat, zieht man wahrscheinlich nicht den mürbsten alten Fetzen hinten aus dem Kasten.

Diesmal aber habe ich mir die Bilder nicht wegen der unerschwinglichen Einserpaniere angeschaut, sondern wegen der teuren Leiber, auf die sie geschneidert worden waren. Vielleicht haben Sie es schon gelesen. Man trägt jetzt ein anderes Gesicht, und das hat bitteschön mit den Fettunterspritzungen, Fillern, Straffungen, Botox-Injektionen, Permanent-Makeups und anderen Billigprozeduren, mit denen mittelständische Nüsschenverdienerinnen um ein paar lumpige hundert oder tausend Euro zu verschönern versuchen, überhaupt nichts zu tun.

Abgezogenes Gesicht

Wer richtig Knödel hat, lässt sich ein „Millionaire’s Face“ machen. Dieses Millionärs- (oder Millionärinnen-)Gesicht, nach den aufgefrischten Blondinnen im Umfeld des US-Präsidenten auch „Mar-a-Lago-Face“ genannt, erfordert ein sogenanntes Deep-Plane-Facelifting: Wenn ich es richtig verstanden habe, zieht man dem Schädel das Gesicht ab und positioniert es dann neu auf dem Knochen, und zwar ohne dass die Haut unter sichtbare Spannung gerät. Gesichter werden also nicht mehr gestrafft, sondern im Ganzen verschoben und verfrachtet, so bleiben sie sogar, na unglaublich: beweglich. Bemerkenswert finde ich das nicht nur, weil derartige Prozeduren angeblich bis zu 300.000 Dollar kosten. Sondern weil im Zeitalter trumpschen Protzentums etliche Leute, die das machen lassen, auch offen damit renommieren: Man kann es sich leisten, den eigenen Körper umzumodeln, und behandelt das „gemachte“ Äußere als Statussymbol.

Das ist interessant, weil bisherige Schönheitseingriffe ja immer mit einem doppelten Makel verbunden waren: Einerseits darf man als Frau auf keinen Fall sichtbar altern. Andererseits gilt es als armselig, sich verjüngen oder gar operieren zu lassen. Aufgepumpte Lippen und Brüste, gestraffte Backen, Lider, Falten? – Oberflächlich und beschämend, was die alles hat machen lassen.

Das gilt bei Hrn. und Fr. Multimillionär nun also nicht mehr. Man steht zu seinen teuren Behandlungen, gibt sogar damit an. Was lernen wir daraus? Wer mit, sagen wir, 50, 60, 70 nicht aussieht wie 25, hat entweder nicht das nötige Kleingeld. Oder hat, wie nennt man das gleich? Ja, genau: Würde. Manche finden sie unbezahlbar.