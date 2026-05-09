Auf dem Flughafen der US-Stadt Denver ist ein Flugzeug beim Start auf dem Rollfeld mit einem Menschen kollidiert. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Flughafens am Freitagabend (Ortszeit). Demnach geriet in der Folge ein Triebwerk des Airbus A321 kurzzeitig in Brand, was zum Abbruch des Starts führte. Die Passagiere wurden über Notrutschen in Sicherheit gebracht. Ein Fluggast wurde dabei verletzt.

Person „zumindest teilweise“ in eine Turbine gesaugt

Auf einem mittlerweile veröffentlichten Funkmitschnitt ist zu hören, wie der Pilot dem Fluglotsen meldet: „Wir haben gerade jemanden getroffen. Unser Triebwerk brennt.“ Als der Fluglotse nach mehr Details fragt, berichtet der Pilot ihm, dass „ein Mensch über das Rollfeld gelaufen“ sei.

ABC News berichtete unter Berufung auf einen nicht genannten Mitarbeiter des Flughafens, der Fußgänger sei „zumindest teilweise“ in eine Turbine gesaugt worden, woraufhin das Triebwerk in Brand geraten sei. Zum Zustand des Fußgängers wurde zunächst nichts bekannt.

Der Flughafen teilte mit, dass der Triebwerksbrand schnell gelöscht werden konnte. Nach Angaben der Fluggesellschaft Frontier hätte der Airbus A321 mit 224 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord nach Los Angeles fliegen sollen. Demnach kam es zu einer Rauchentwicklung in der Kabine, weshalb die Notrutschen ausgerollt wurden. „Wir sind zutiefst traurig über den Vorfall“, heißt es in der Erklärung.