Samstagmorgen kam in Chioggia bei Venedig in Italien ein Kleinbus von der Straße ab und stürzte in einen Kanal. Drei Menschen starben. Sechs Insassen konnten sich laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa aus dem Fahrzeug retten und blieben unverletzt.

Die Rettungskräfte wurden um 6:30 Uhr zu dem umgestürzten und teilweise im Kanal liegenden Fahrzeug gerufen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich neun Personen im Fahrzeug. Zahlreiche Feuerwehrleute, Taucher, Rettungskräfte und Carabinieri waren im Einsatz. Drei im Fahrzeug eingeklemmte Männer starben jedoch noch an der Unfallstelle.

Ersten Berichten zufolge handelte es sich bei allen neun Insassen um ausländische Arbeiter, wie Ansa berichtet. Die Unfallursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.