Seit 20. April wird in Friaul-Julisch Venetien fieberhaft nach einer Mutter (49) und ihren beiden Kindern (14, 16) gesucht, berichtet das Medium Il Friuli in seiner Online-Ausgabe. Die Familie stamme aus der Emilia-Romagna und soll einen Urlaub in der Natur geplant haben. Die Suche habe sich ursprünglich auf die Wälder von Gemona konzentriert, sei aber in der Folge in Richtung slowenischer Grenze ausgeweitet worden.

Handyortung

Die Einsatzkräfte hätten in Tarcento den Wagen der Frau entdeckt. Von dort hätte es auch die letzten Signale von den Handys der Mutter und ihres Sohnes und ihrer Tochter gegeben. Der Wagen war ordnungsgemäß eingeparkt. Dokumente wurden keine vorgefunden. Auch nicht die Campingausrüstung, die die Familie kurz vor ihrer Abreise gekauft hatte.

Eine von den Ermittlern als glaubwürdig eingestufte Sichtung der Familie ließ diese im Bereich der Grenzstadt Görz vermuten. Einsatzkräfte hätten in der Folge die Grenzübergänge durchkämmt und die Aufnahmen von Überwachungskameras in Görz und den umliegenden Gemeinden gesichtet.

Wurde Familie entführt?

Am frühen Samstagmorgen wurde die Suche wieder in Tarcento aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft vermutet eine Entführung, wie Il Friuli berichtet.