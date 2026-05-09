Freitagabend führte eine Polizeistreife auf der Drautal Straße (B100) in Fahrtrichtung Lienz eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Geschwindigkeit. Kurz vor 21.45 Uhr konnte ein mit augenscheinlich weit überhöhter Geschwindigkeit herannahendes Fahrzeug festgestellt werden. Eine vom Beamten mittels Lasermessgerät durchgeführte Geschwindigkeitsmessung ergab dabei, nach Abzug der Toleranz, eine Geschwindigkeit von 181 km/h. Erlaubt ist in diesem Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

„Eine Anhaltung an Ort und Stelle war lage- beziehungsweise situationsbedingt nicht möglich, weshalb die Beamten das Blaulicht einschalteten und unverzüglich die Verfolgung des Pkw mit italienischem Kennzeichen aufnahmen", heißt es vonseiten der Polizei. Der Pkw-Lenker beschleunigte weiter und fuhr mit äußerster Rücksichtslosigkeit. Im Zuge dessen beging er mehrere, auch für andere Verkehrsteilnehmer gefährliche Verkehrsübertretungen. Der Lenker überfuhr nämlich mehrmals bei Rot die Straße. Ein entgegenkommender Fahrradfahrer kam aufgrund des massiv rücksichtslosen und gefährlichen Fahrverhaltens zu Sturz. Ob es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen ist, ist laut Polizei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Geständig

Doch auch in dieser Situation hielt der Lenker des Wagens nicht an und setzte seine gefährliche Fahrt fort. Schließlich bog der Italiener mit seinem Fahrzeug bei der OBI-Kreuzung nach rechts auf die Schillerstraße ein und versuchte dort, durch Ausschalten des Lichtes, sich in einer Hauseinfahrt zu verstecken. Doch dieser Plan ging nicht auf. Der Mann konnte schlussendlich angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Dabei wies sich der 18-jährige Italiener mit einem gültigen, italienischen Führerschein aus. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen. Der Lenker wurde mit dem vorliegenden Sachverhalt konfrontiert und zeigte sich zu allen Tatvorwürfen geständig. „Er habe aufgrund des wahrgenommenen Blaulichts und dem damit verbundenen Anstieg des Adrenalins nur mehr eine Flucht mit massiv rücksichtslosem und gefährlichen sowie risikoreichem Fahrverhalten als Ausweg gesehen", heißt es im Polizeibericht weiter.

Alkovortest negativ

Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkovortest sowie Suchtmitteltest verliefen jeweils negativ. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen sowie der von ihm gelenkte Wagen vorläufig beschlagnahmt. Die Polizisten hoben eine vorläufige Sicherheitsleistung ein. Der Lenker wird an die zuständigen Stellen angezeigt werden.

Die Polizei macht in dem vorliegenden Fall einen Zeugenaufruf: Der betroffene Fahrradlenker sowie allfällig, durch das gesetzte Fluchtverhalten des Lenkers gefährdete Personen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 melden.