Als „Kellerduell“ möchte Manager Michael Schweighofer das heutige (18.30 Uhr) Spiel seiner HSG Graz beim Letzten Bregenz in der HLA Meisterliga nicht betiteln, trennen die vier Teams in der Abstiegsrunde vier Runden vor Schluss doch allesamt nur zwei Zähler. „Aber wenn wir das Spiel gewinnen, ist es ein Riesenschritt. Und Bregenz würden wir extrem unter Druck setzen – dabei sind sie das schon, weil sie ein Heimspiel verloren haben. Und das ist ein No-Go“, sagt Schweighofer, der verspricht: „So abschießen wie beim letzten Mal werden wir uns bestimmt nicht lassen.“ Im Grunddurchgang setzte es im Ländle eine 28:37-Pleite. Unter Neo-Trainer Risto Arnaudovski gab es bislang je einen Sieg und eine Niederlage. „Der wichtigste Impuls war einfach, dass wir etwas geändert haben und alle gesehen haben: jetzt brennt es wirklich“, sagt Schweighofer. „Das reicht am Anfang – und hoffentlich auch zum Ende.“

In den Play-offs erfahren die BT Füchse heute (20.20 Uhr, ORF Sport+ live) ihren Gegner für das Halbfinale: Hard empfängt zum Entscheidungsspiel in der Viertelfinalserie die Fivers Margareten. In der WHA Meisterliga gastieren die Frauen aus Bruck-Trofaiach heute (18 Uhr) in Tulln.