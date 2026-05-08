Bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Chemischen Industrie haben die Sozialpartner auch in der fünften Verhandlungsrunde am Freitag für die rund 50.000 Beschäftigten keine Einigung erzielt. Die Gewerkschafter fordern nach wie vor eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3,5 Prozent, die Arbeitgeber bleiben bei dem Angebot einer Einmalzahlung von 250 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde ist wohl für den 21. Mai geplant.

Die Verhandlungsrunde wurde von einer Kundgebung der Beschäftigten vor der Wirtschaftskammer Österreich in Wien begleitet, wo die KV-Verhandlungen geführt werden. Die Arbeitgebervertreter verwiesen erneut auf das schwierige Marktumfeld: „Es geht in diesen Verhandlungen nicht um Emotionen oder öffentliche Inszenierungen, sondern um wirtschaftliche Fakten, die nicht widerlegbar sind“, merkte Arbeitgeber-Verhandlungsführer Ernst Gruber an. Seit dem Jahr 2020 seien die kollektivvertraglichen Abschlüsse in Österreich um kumuliert 12 Prozent höher als in Deutschland und für heuer wurde dort eine Nulllohnrunde vereinbart, so die Arbeitgeber.

Weiterhin verhandlungsbereit

Aufseiten der Arbeitnehmer verhandelten Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE). Sie kritisierten, dass die Arbeitgeber neuerlich ihr Angebot nicht nachgebessert haben. „Die Arbeitgeber legen eine Blockadehaltung an den Tag und wollen es offenbar drauf ankommen lassen. Mit einer Einmalzahlung von 250 Euro lassen wir uns sicher nicht abspeisen.“ Man berate nun über weitere Maßnahmen und sei verhandlungsbereit.

Die Arbeitgebervertreter kündigten die nächste Verhandlungsrunde für den 21. Mai oder den 2. Juni an – je nach zeitlicher Verfügbarkeit der Arbeitnehmervertreter. Diese wollen bereits am 21. Mai zurück an den Verhandlungstisch.