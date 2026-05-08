Der Ölpreis hat am Freitag angesichts der Verschärfung der Lage im Nahen Osten zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um 1,32 Prozent auf 101,35 US-Dollar.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut unter iranischer Flagge fahrende, unbeladene Öltanker angegriffen und außer Gefecht gesetzt. Zwei solche Schiffe hätten versucht, einen iranischen Hafen am Golf von Oman anzulaufen, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormuz hat das US-Militär als Vergeltung zudem Ziele in der Islamischen Republik angegriffen.

In den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs erwarten die USA nach Angaben von Außenminister Marco Rubio noch vor dem Wochenende eine Antwort aus Teheran. Bisher habe man noch keine Rückmeldung erhalten, aber „wir sollten heute etwas erfahren“, sagte Rubio bei seinem Besuch in Italien vor Journalisten.

Die Unsicherheit sorgte für merkliche Ausschläge am Ölmarkt. Im Vergleich zum Wochenbeginn gaben die Preise jedoch nach. Die Hoffnung auf die Öffnung der Straße von Hormuz hatte die Preise gedrückt. Zuletzt wurde die Waffenruhe jedoch immer öfter gebrochen.

Der Goldpreis legte zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.708,28 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,5 Prozent mehr als am Vorabend.