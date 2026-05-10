Vor zwei Jahren bei der Biennale in Venedig, sorgte der deutsche Pavillon für Aufsehen. Dessen Eingang war von einem Erdhaufen verschüttet, in die Ausstellung gelangte man durch den Hintereingang. In den Pavillon war ein Haus hineingebaut, mit kleiner Küche, Schlafzimmer, alles stark verwittert, traumhaft, diffus, mit postapokalyptischer Anmutung und belebt vom Publikum und einigen Performern. Ersan Mondtag hat dieses „Monument eines unbekannten Menschen“ geschaffen. Ihm selbst war der Mensch sehr gut bekannt. Es handelt sich um seinen Großvater Hasan Aygün, dessen Leben zeiget, zu welchem schrecklichen Preis Aufschwung und Wirtschaftswunder erkauft wurden. Der Gastarbeiter war in den 1960ern nach Deutschland eingewandert und starb an den Folgen seiner 30 Jahre in einem Eternit-Werk. Das erst 1993 gänzlich verbotene Asbest hatte seine Lungen langsam zerstört.

Für Mondtag war der spektakuläre Eingriff in den Pavillon mehrdeutig: „Ja, man musste durch den Dienstboteneingang und konnte nicht durch den prächtigen Haupteingang. Dadurch nimmt man sofort eine andere Perspektive ein, die ja die Perspektive der meisten Menschen ist. Aber durch die Erde wollte ich das Ganze auch wie eine Ausgrabungsstätte wirken lassen.“

Biennale 2024: Ersan Mondtag verschüttete den Eingang des deutschen Pavillons © IMAGO/Segerer

Für eindrucksvolle Bilder ist Mondtag bekannt. Allerdings am Theater. Der Regisseur ist sein eigener Bühnenbildner, obwohl er es vielleicht umgekehrt sieht. „Der schöpferische Akt am Theater ist die Erfindung des Bühnenbilds. Bühnenbildner erfinden die Welt, und die Regisseure inszenieren diese Welt. Am Anfang war das Licht, und erst dann kam der Text. Ich bin also eher Bühnenbildner, der seine eigenen Räume bespielt.“ Auch die Kostümbildner stünden zu Unrecht im Schatten: „Man kann über die Kostüme sehr viel ausdrücken, damit kann man ganz subtil Situationen verdeutlichen.“ Bühne, Kostüm, Sängerinnen, Dirigenten, Musiker, Choristen: Der Regisseur ist laut Mondtag der Einzige auf der Probe, der „nichts kann“, außer „Leute herumkommandieren“. Man müsse Potenziale erkennen und viele Entscheidungen fällen.

„Sie machen nur Theater“

Dabei wurde Mondtag in einer Ära von imposanten, selbstbewussten Regisseurinnen und Regisseure am Theater sozialisiert: Andrea Breth, Claus Peymann, Thomas Langhoff, Frank Castorf. Für den jungen Berliner eine hochspannende Zeit: „Ich dachte: krass, damit verdienen Menschen Geld. Dass sie sich morgens um 10 Uhr in einen dunklen Raum einsperren, Mord und Totschlag verhandeln und das mit einer Intensität, als wären sie im Krieg. Dabei machen sie nur Theater.“

Dass solche Leidenschaften toxisch sein können, weiß man längst. „Ich habe das Theater mit diesen Autoritäten kennengelernt. Peymann war grob, aber durch diese Grobheit kam am Ende ganz große Liebe durch, das waren magische Momente. Und er hat so verzweifelt danach gesucht, dass er manchmal alles kaputt geschlagen hat. Das hat mich selbst später als Regisseur ein paar Nerven gekostet und auch ich habe Scherbenhaufen angerichtet. Bis ich es dann anders gemacht habe.“

In Antwerpen 2020 betrat Mondtag als gefeierter Theaterregisseur das Neuland Oper, mit Franz Schrekers „Der Schmied von Gent“. „Ich habe immer sehr musikalisch gearbeitet, meine Theaterstücke waren ja oft wie Opern.“ Mondtag lernte Partituren zu lesen, und hat sich auch an den riesigen Opernapparat gewöhnt. Der sei natürlich viel unflexibler als am Sprechtheater: „Im Theater kann ich innerhalb von drei, vier Tagen den Abend noch komplett ändern. In der Oper geht das wegen der vielen Beteiligten nicht.“ Das Risiko spiele immer mit: „Wir sind die Ersten, die traurig sind, wenn etwas nicht aufgeht. Man kann ab einer gewissen Phase nur mehr zuschauen. Es ist wie der Maler, der ein Bild noch einmal neu machen müsste, aber das geht nicht, weil die Ausstellung am nächsten Tag ist.“

Szenenbild aus „Die Perlenfischer“ von Georges Bizet. Premiere ist am 14. Mai in der Wiener Staatsoper © Pöhn

Aber gerade wenn ein Stoff besonders schwierig sei, habe er mehr Spaß an der Arbeit: „Man hat mehr Verantwortung, man muss mehr investieren.“ Von Bizets „Perlenfischern“ war er anfangs von Chören angetan, wobei er die Arbeit mit dem Staatsopernchor in den höchsten Tönen lobt. Die „Perlenfischer“ sind in der Hochzeit des Kolonialismus entstanden, was Mondtag für seine Inszenierung nutzt, indem er die westlichen Konsumtempel der Arbeit in einer Textilfärberei gegenüberstellt. „Das Libretto an sich ist nicht so wichtig für mich. Man muss eher nach Verbindungen suchen, damit es nicht komplett dissoziativ wird. Das Wichtigste sind die Musik und der Handlungsrahmen.“

Die Türen zur Staatsoper mit Erde zuzuschütten, käme ihn wohl nicht in den Sinn. Das Exklusive der Hochkultur sei auch ein Wert: „Ich finde, man braucht Orte, zu denen man aufstreben möchte, das ist ein Ansporn. Gesellschaften, die es schaffen, für ihre Bevölkerung solche Strukturen wie Opernhäuser zu schaffen, sind bessere Gesellschaften.“