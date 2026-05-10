Pro

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Die Idee ist nett: Kräftige, gesunde Arbeitsmenschen fahren regelmäßig auf Kur, damit sie gesund bleiben und ihre Arbeitsfähigkeit erneuern können. Unter einer dicken Schicht Heilmoor reflektieren sie drei Wochen lang über die eigene Lebensweise und erwerben unbezahlbare Gesundheitskompetenzen. Iss mehr Gemüse. Trink weniger Alkohol. Die Rechnung für den Aufenthalt berappt dann die Gesellschaft. Kurschatten inklusive.

Die Regierung tritt nun auf die Bremse und will bei den Kuren – im Bürokratensprech: „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ – sparen. Die Wirkung auf das Budget ist aber wohl eher mit einer Bioresonanztherapie vergleichbar als mit einer Operation am offenen Herzen. Es ist keineswegs so, dass die Kuren nun abgeschafft wären. Lediglich fünfzig Millionen Euro sollen nächstes Jahr gespart werden – bei einem staatlichen Gesamtdefizit, das trotz aller Sparbemühungen wieder bei um die 20 Milliarden Euro liegen wird.

Wer das nun am falschen Ende gespart findet, hat ja gar nicht unrecht. Das österreichische Gesundheitssystem tut traditionell zu wenig für die Vorsorge. Im Mittelpunkt des Systems steht die Krankheit. Es ist eigentlich ein Krankheitssystem. Was vor und nach dem Arztbesuch passiert, ist weitgehend Grauzone. Einziger Profiteur dieses Systems: Der Arzt. Sein Bankkonto befüllen ihm die Kranken; nicht die sportbegeisterten Abstinenzler mit hoher Gesundheitskompetenz, die das österreichische Kurwesen am laufenden Band produziert. Ausgerechnet bei den Kuren zu sparen, klingt da irgendwie falsch.

Doch Sparen ist das Gebot der Stunde. Gerade die Ausgabenposten, die demografiebedingt durch die Decke gehen, können hier keine Ausnahme bilden. Natürlich würden sich die Patienten und auch der Finanzminister ein Gesundheitssystem wünschen, das weniger Kranke produziert. Wäre vor Jahrzehnten mehr für die Vorsorge getan worden, hätten wir jetzt gesündere Babyboomer. Auch der Pflegesektor würde es uns dereinst danken.

Haben wir aber nicht. Daher ist es richtig, die Kosten auch im Kurwesen nicht davongaloppieren zu lassen. Vorsorge bleibt wichtig. Aber zu prüfen, ob nicht vielleicht doch die eine oder andere Million wirkungslos versickert, ist wohl kaum der soziale Kahlschlag, den die Opposition nun an die Wand malt. Umso weniger, also wohl jeder Österreicher weiß, dass eine Kur oft nur eine nette Auszeit ist, die nichts kostet (nicht einmal Urlaubstage).

Eine Gesellschaft, die zu lange über ihre Verhältnisse lebt, kann eben irgendwann nur noch zuschauen, wie ihr die Privilegien Stück für Stück entgleiten. Die Kuren sind nur der Anfang.

Kontra

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Eine Kur oder eine Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) ist kein Wellness-Aufenthalt, sondern eine medizinisch klar strukturierte Maßnahme zur Gesundheitsförderung. Sie beginnt mit einer ärztlichen Aufnahme, bei der ein individueller Therapieplan und ein konkretes Ziel erarbeitet werden. Aktive und passive Therapien werden von ausgebildeten Therapeutinnen und Therapeuten angeleitet, ergänzt durch Vorträge und Schulungen. Im Mittelpunkt steht Prävention: Erkrankungen sollen erst gar nicht entstehen. Ziel ist eine nachhaltige Lebensstiländerung über die Säulen Bewegung, Ernährung und psychische Gesundheit.

Dieses moderne, vorbeugende Konzept zeigt messbare Erfolge. Das Ludwig Boltzmann Institut hat 2023 nachgewiesen, dass GVA-Programme Gesundheitszustand und psychische Verfassung signifikant stärker verbessern als Standardverfahren. Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats – eine der häufigsten Ursachen für verfrühte Pensionierungen – lassen sich so wirksam verzögern oder vermeiden.

Auch volkswirtschaftlich rechnen sich diese drei Wochen. 2024 wurden in Österreich 108.679 Kur- und GVA-Aufenthalte in Vertragseinrichtungen durchgeführt. Eine Studie der Donau-Universität Krems bezifferte den Gesamtbeitrag des Kurwesens mit rund 419 Millionen Euro pro Jahr und über 7.700 gesicherten Arbeitsplätzen – oft in strukturschwachen Regionen.

Hier liegt der entscheidende Punkt der aktuellen Debatte. Kurzfristige Einsparungen müssen den langfristigen Folgekosten gegenübergestellt werden, die durch fehlende Prävention entstehen: häufigere Arztbesuche, mehr Therapien, längere Krankenstände, vermeidbare Operationen und ein früheres Pensionsantrittsalter. Wer heute auf den ärztlich begleiteten Aufenthalt verzichtet, zahlt morgen ein Vielfaches im akutmedizinischen Bereich. Kur und GVA sind eine zeitgemäße Antwort auf eine alternde Gesellschaft: vorbeugend statt reparierend.

Im Gesundheits- und Thermenresort Warmbad-Villach versorgen wir jährlich rund 3.800 Reha-Patientinnen und -Patienten und über 3.000 stationäre Kur- und GVA-Gäste – zusätzlich zu den Patienten der SKA Orthopädie. Ergänzt wird das Angebot durch eine ambulante Therapiestation und zunehmend Selbstzahler-Anwendungen wie Kältekammer oder Sauerstofftherapie. Wir sehen täglich, mit welchen Beschwerden Menschen anreisen – und mit welcher Zuversicht sie heimfahren.

Ein dreiwöchiger Kuraufenthalt ist kein Urlaub. Er ist eine Investition in die Gesundheit der Versicherten und damit in ein System, das auf Prävention statt auf kostenintensive Reparaturmedizin setzt.