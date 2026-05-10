Kürzlich fand auf der Anlage der HTL Pinkafeld der Finaltag der Landesmeisterschaften im Oberstufen-Fußball statt. Dabei ging der Gastgeber siegreich hervor. Im ersten Halbfinale traf die HTL Pinkafeld auf die HAK Stegersbach. Die von den Professoren Thomas Sackl und Thomas Tiefengraber betreute Mannschaft setzte sich mit 2:0 durch.

Im Finale trat die HTL Pinkafeld gegen die HAK Neusiedl an und siegte 3:0. Mit diesem Erfolg konnte die Schule – wie bereits im vergangenen Jahr – erneut den Landesmeistertitel der Oberstufen holen und sich zusätzlich für die Bundesmeisterschaften in Kärnten qualifizieren.